Wetter in NRW: Experte absolut baff – Westen geht völlig leer aus!

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da – so heißt es in einem bekannten Kinderlied, demzufolge die dritte Jahreszeit uns Wind, Obst, Wein und vor allem Spaß bringt. Auch in NRW klopft der Herbst an die Tür – doch der fällt ganz anders aus, als man denkt.

Denn nach den ersten nasskalt-bewölkten Regentagen kommt die absolute Wetter-Wende nach NRW. Plötzlich geht der Westen absolut leer aus!

Wetter in NRW: Spätsommer statt Frühherbst

Der Altweibersommer kommt mit voller Wucht. Mitte September – rund um den 17. und 18. September – klettern die Temperaturen auf bis zu 24 Grad, und das bei strahlendem Sonnenschein und kaum Wolken am Himmel. Spätsommer-Feeling statt tristem Herbst-Blues!

Im Norden und im Osten der Bundesrepublik wird es womöglich sogar noch wärmer – doch das dürfte die Freude über das Wetter in NRW nicht trüben. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ entdeckt beim Blick auf die Wetterdaten sogar noch ein Detail, das sogar ihn stutzig macht.

Irre Prognose für Westddeutschland

Die Ensembleprognose für Westdeutschland zeigt dem Experten die Vorhersagen der führenden internationalen Wettermodelle für die Region. Daraus lässt sich ein grober Mittelwert für die kommenden Tage und Wochen ableiten – und die zeigen für NRW etwas, was man im September so nicht zwingend hätte erwarten können.

„Besonders beeindruckend: Regen ist im Westen eigentlich keiner mehr zu erwarten“, stellt Jung fest – und das bis zum 27. September! Zwei bis drei Wochen im September ohne nasskalten Herbstregen? Das kann man sich kaum vorstellen.

Doch die Menschen in NRW wird das mit der Aussicht auf ein paar weitere Spätsommertage wohl kaum stören.