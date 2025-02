Wetter in NRW: -30 Grad wegen „Kälte-Ei“? Plötzlich droht sogar wieder Schneefall

Wer auf einen Frühstart des Frühlings in NRW gehofft hat, den wird das Wetter wohl in den nächsten Tagen eines besseren belehren.

Moderatorin Kathy Schrey von „wetter.net“ hat sich die internationalen Wettermodelle angesehen und die Prognosen miteinander verglichen. Und sie alle sagen einen deutlichen Kälteschub voraus. Ein Modell sieht sogar Schneefall als möglich an, der selbst das Ruhrgebiet erreichen könnte.

Wetter in NRW: „Kälte-Ei“ naht

Los gehen soll es am Freitag (7. Februar). Da bildet sich laut Wetter-Moderatorin Kathy Schrey ein wahres „Kälte-Ei“ in rund 5.500 Metern Höhe über Nordfrankreich und Westdeutschland – in dieser Höhe sinken die Temperaturen auf bis zu -30 Grad Celsius!

In Kombination mit kalter Luft aus dem Osten und einem gleichzeitigen Bodentief droht dann am Freitagabend „ordentlich Niederschlag in Form von Schnee“, prognostiziert Schrey – und zeigt die entsprechenden Vorhersagen auf den Wetterkarten der internationalen Experten.

Während sich die US-Amerikaner mit ihrem GFS-Modell nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen und die Schneefälle lediglich in Frankreich, Belgien und über dem Ärmelkanal vermuten, gehen die Kanadier mit ihrem GEM-Modell einen Schritt weiter.

Schnee auch im Revier möglich?

Hier reichen die Schnee-Ausläufer über die Niederlande bis nach Westdeutschland. Kleine Teile Niedersachsen, das Ruhrgebiet sowie die Rhein-Regionen rund um Düsseldorf und Köln landen allesamt im Schnee-Schirm auf der Wetterkarte.

So wird das Wetter in NRW in den nächsten Tagen:

Donnerstag, 6. Februar – bewölkt, 4 bis 6 Grad

Freitag, 7. Februar – bewölkt, teils Schneefall, 1 bis 5 Grad

Samstag, 8. Februar – stark bewölkt, Schneeregen, 2 bis 6 Grad

Zugegeben: Es handelt sich nur um Schneefälle mit maximal 0,4 Zentimetern Neuschnee pro Stunde – aber dem ein oder anderen Winterfan wird das womöglich schon reichen. „Dann hätten wir es wieder mit einer winterlichen, weißen Landschaft zu tun“, stellt auch Kathy Schrey fest.

Welches Wettermodell am Ende Recht behalten wird, zeigt sich dann wohl im Laufe des Freitags.