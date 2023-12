Wetter in NRW: War’s das schon mit dem Schnee? Experte wird deutlich

Schnee überall! So kommt es einem vor, wenn man aktuell die Wetter-News aus ganz Deutschland hört. Im Norden der Republik „hat der Winter voll zugeschlagen“, meint Diplom-Meteorologe Dominik Jung beim Blick auf die Wetterdaten.

Dass der Oktober und November im Schnitt immer noch den zweitwärmsten Herbst seit 1881 bildeten, kann man sich mittlerweile kaum noch vorstellen. Droht jetzt etwa wieder eine Wärmewelle? Dann wäre das bisschen Winter- und Weihnachtsfeeling ja schon wieder verschwunden. Experte Jung spricht von einer „sehr spannenden“ Lage – und erklärt, worauf wir uns beim Wetter in NRW in den kommenden Tagen einstellen müssen.

Wetter in NRW: Was kommt nach dem Schnee?

Viel Wind aus westlicher Richtung erwartet uns in der kommenden Woche – mit drastischen Folgen: Die Kälte über Deutschland wird quasi nach Osten herausgepustet! Heißt aber auch: Über Westdeutschland muss die Kälte weichen.

Während es in Nordostdeutschland also weiterhin Temperaturen bis zu -4 Grad kalt werden kann, „schiebt der stramme Atlantikwind schon ordentlich die Wärme zu uns ins Land“. Die Folge: Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad bei uns. Na, so haben wir uns den Dezemberanfang sicherlich nicht vorgestellt. „Das hieße natürlich Tauwetter“, erklärt Dominik Jung. Der Winter könnte sprichwörtlich „aus Deutschland hinausgeschoben“ werden.

So wird das Wetter in NRW:

Freitag, 1. Dezember: -1 Grad, bewölkt

Samstag, 2. Dezember: -1 Grad, bewölkt, leichter Schneefall

Sonntag, 3. Dezember: 0 Grad, bewölkt

Montag, 4. Dezember: 1 Grad, sonnig, leicht bewölkt

Dienstag, 5. Dezember: -1 Grad, sonnig, leicht bewölkt

Mittwoch, 6. Dezember: -1 Grad, sonnig, leicht bewölkt

Donnerstag, 7 Dezember: 7 Grad, regnerisch

Ab Donnerstag (7. Dezember) soll der krasse Wetterwechsel in NRW stattfinden. Plötzlich schießen die Temperaturen vom Minusbereich auf etwa +7 Grad Celsius nach oben – mit einigen Regenfällen inklusive.

Doch Dominik Jung gibt zu bedenken, dass das alles noch etwas „unsicher“ sei. Schließlich befassen wir uns hier mit Prognosen, die mehrere Tage in der Zukunft liegen. Da kann natürlich noch viel passieren.