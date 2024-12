Wetter in NRW rauscht ab! Jetzt doch Schnee an Weihnachten?

Das Thema haben viele Menschen angesichts der Wetter-Vorhersage rund um den dritten Advent eigentlich schon abgeschrieben. Doch die neuesten Prognosen lassen nun doch wieder Hoffnung auf Weiße Weihnachten aufkeimen.

Zumindest in Teilen von NRW sieht Dominik Jung noch Chancen auf eine Schneedecke an Heiligabend: „Da ist noch alles möglich“, gibt sich der Wetter-Experte hoffnungsvoll.

Wetter in NRW rauscht ab

Nach dem milden zweiten Adventswochenende rauschen die Temperaturen in der zweiten Dezemberwoche mächtig ab. So herrscht in den Hochlagen des Sauerlands und der Eifel am Dienstag (10. Dezember) Dauerfrost. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in den höchsten Eifellagen örtlich sogar vor Glatteis durch gefrierenden Sprühregen.

In tieferen Lagen klettern die Temperaturen zwar auf bis zu sechs Grad. Doch in den Nächten bis Samstag (14. Dezember) sinken die Werte in vielen Teilen von NRW unter den Gefrierpunkt. Dementsprechend glatt kann es örtlich durch überfrierende Nässe werden, warnen die DWD-Meteorologen. Am dritten Adventswochenende geht es jedoch wieder steil nach oben. Dementsprechend gedämpft waren zuletzt die Hoffnungen auf weiße Weihnachten 2024 (mehr dazu hier >>>).

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 2 bis 5 Grad, nachts +1 bis -1 Grad

Donnerstag: 3 bis 5 Grad, nachts 0 bis -4 Grad

Freitag: 2 bis 6 Grad, nachts 0 bis -4 Grad

Neue Schnee-Prognose für Weihnachten

Doch diese keimt plötzlich wieder. Denn laut Dominik Jung kann sich die Vorhersage für das Wetter vor Weihnachten noch drehen. Erste Modellberechnungen deuten etwa darauf hin, dass am Samstag (21. Dezember) vor Heiligabend eine Schneefront quer über Deutschland liegen könnte.

„Tatsächlich würde es da bis in tiefe Lagen Schneeflocken geben“, so der Meteorologe („wetter.net„). Zumindest in den höheren Lagen könnte der Schnee bis Weihnachten liegen bleiben. Allerdings reden wir da eher von Gebieten im Sauerland. Zumindest regional ist die Hoffnung auf Weiße Weihnachten in NRW also noch nicht aufgegeben.