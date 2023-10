Wetter in NRW: „Winterorgasmus!“ Experten schlackern wegen dieser Prognose die Ohren

Das Wetter in NRW spielt aktuell völlig verrückt. Noch am vergangenen Freitag (13. Oktober) schossen die Temperaturen in Teilen des Landes auf bis zu 25 Grad hoch. Kurz danach ist vom Spätsommer-Wetter in NRW keine Spur mehr. Stattdessen herrschte in der Nacht von Sonntag (15. Oktober) auf Montag bereits Frost.

Nach einem kühlen Wochenbeginn klettern die Werte zwar bis Donnerstag noch einmal auf bis zu 20 Grad. Dann aber kommt es richtig dicke.

Wetter in NRW: Experte spricht von „Winterorgasmus“

„Angesichts dieser Wetterkarte würde es mich nicht wundern, wenn einige Schnappatmung oder einen Winterorgasmus bekommen würden“, entfährt es Dominik Jung beim Blick auf die Wetter-Prognose für das kommende Wochenende. Denn am Samstag sollen die Temperaturen mächtig abstürzen. Selbst tagsüber sollen das Thermometer in manchen Landesteilen kaum mehr über den Gefrierpunkt schaffen.

Auch interessant: Brutale Schnee-Wende in NRW! „Schlägt richtig fett durch“

Insbesondere das amerikanische Wettermodell berechnete Anfang der Woche laut dem Wetter-Experten sogar Schneefälle bis in tiefe Lagen. Doch rollt die ausgedehnte Schneefront von West nach Ost tatsächlich über uns hinweg? Darin sind sich die Experten noch uneinig.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 12 bis 17 Grad, nachts 13 bis 8 Grad

Donnerstag: 14 bis 20 Grad, nachts 12 bis 7 Grad

Freitag: 8 bis 15 Grad, nachts 7 bis 3 Grad

Kommt der erste Schnee in NRW?

Doch mittlerweile sieht die Welt schon ganz anders aus. „Die Sache mit dem Schneefall ist noch keinesfalls sicher“, ordnete Dominik Jung am Dienstag (17. Oktober). Denn im Gegensatz zu den Amerikanern geht das europäische Wettermodell von einer Schneefront im Norden der Republik aus. Das deutsche Wettermodell berechnet sogar gar keinen Schnee. Welche Prognose sich am Ende bewahrheitet, sei noch nicht sicher, erklärt der Meteorologe und spricht von einem echten Wetter-Krimi.

Mehr Themen:

Sicher ist hingegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienst (DWD), dass es ab Mitte der Woche wechselhafter wird. Nach einem trockenen Wochenbeginn drohen ab Mittwoch die ersten Niederschläge in NRW. Ob diese am Samstag auch als Schnee oder Schneeregen herunterkommen, wird sich zeigen. Ungemütlich dürfte es dabei am nasskalten Wochenende allemal werden.