Wetter in NRW: Schnee-Chaos auf Autobahnen – jetzt kommt’s richtig dicke!

Das Wetter in NRW hat am Wochenende für reichlich Probleme auf den Autobahnen gesorgt. Der Winterdienst war im Dauereinsatz, um die Gefahren von Schnee und Eis einzudämmen.

Besonders dramatisch war die Lage auf der A1 bei Wuppertal. Dort musste am Sonntag (3. Dezember) ein Teilstück der Autobahn über Stunden gesperrt werden. Der Grund: Eisplatten krachten von einer Autobahnbrücke auf die Fahrbahn (mehr dazu hier). Erst am Nachmittag konnte das Problem beseitigt und die Autobahn wieder freigegeben werden. Doch dann nahm das Wetter in NRW erst so richtig Fahrt auf!

Wetter in NRW: Neuer Schnee erwartet

So schneite es am Sonntagabend nicht nur in höheren Lagen in NRW, sondern bis weit ins Flachland. So hatte etwa der Winterdienst am Flughafen Düsseldorf alle Hände voll zu tun, damit der Flugbetrieb weitergehen kann. Weil die Temperaturen über Nacht in weiten Teilen des Landes unterhalb des Gefrierpunkts lagen, sollten der Schnee vielerorts liegen bleiben. Andernorts gefror die Nässe am Boden über Nacht, was zu erheblicher Glätte auf Straßen und Wegen führen sollte.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es im Laufe des Vormittags gebietsweise in NRW erneut schneien (im Flachland zwischen ein bis drei Zentimeter, im Bergland bis zu zehn Zentimeter Neuschnee). Entsprechend müssen Autofahrer erneut mit glatten Straßen rechnen. In tieferen Lagen soll der Schnee im Tagesverlauf in Regen übergehen. Dann wird es besonders in einer Region besonders gefährlich.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 4 bis 6 Grad, nachts 4 bis 1 Grad

Mittwoch: 4 bis 6 Grad, nachts 2 bis 0 Grad

Donnerstag: 3 bis 6 Grad, nachts 2 bis -2 Grad

Extreme Wetter-Gefahr in NRW

So rechnen DWD-Meteorologen damit, dass der Niederschlag am Abend vor allem in Süden auf noch kalte Böden treffen wird, wo der Regen sofort gefrieren kann. Deshalb warnen die Experten vor Glatteis. Fahrt also bitte besonders vorsichtig!

In den nächsten Tagen sollte sich die Wetterlage dann durch steigende Temperaturen wieder beruhigen. Nur in den Nächten ist dann in höheren Lagen noch mit Glätte zu rechnen.