Wetter in NRW: Experte von den Socken – „Da tanzen die Flocken“

Im Hinblick auf das kommende Wetter in NRW kann es der Experte kaum glauben, denn nach dem langen Sommer ist der Wintereinbruch in Deutschland sehr plötzlich. Teilweise muss man sogar in manchen Regionen mit Schnee rechnen.

Im September bricht der Winter beim Wetter in NRW aus und man muss mit viel Regen und niedrigeren Temperaturen rechnen. Auch strömen kalte Luftmassen aus Nordeuropa nach Deutschland, wodurch die Temperaturen noch einmal zusätzlich sinken. In den Alpen und den Voralpen wird es sogar kräftig schneien oder wie es Diplom-Meteorologe Dominik Jung ausdrückt: „Da tanzen die Flocken.“

Wetter in NRW: Sonne lässt sich manchmal blicken

Im Blick auf die kommenden Tage wird wenigstens das Wetter in NRW am Samstag (14. September) ein freundlicher Tag sein. Gelegentlich soll sich die Sonne blicken lassen und man muss mit ungefähr 16 Grad rechnen. Die gute Nachricht ist vor allem, dass es nicht regnen soll und es den ganzen Tag trocken bleiben wird.

Am Sonntag (15. September) soll das Wetter in NRW ähnlich aussehen, aber die Sonne soll etwas häufiger scheinen. Auch werden die Temperaturen etwas ansteigen und man kann mit einer Höchsttemperatur von 18 Grad rechnen.

Wie das Wetter in NRW in der kommenden Woche aussehen soll, wurde viel diskutiert, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung berichtet. Viele Experten waren sich unsicher, ob es wieder sommerlich wird oder nicht. Am Montag (16. September) soll es mit 20 Grad auch tatsächlich etwas wärmer werden. Jedoch kommt die Sonne nur sporadisch raus und es kann auch während des Tages kurzzeitig regen.

Sommer kehrt nach Wintereinbruch zurück

Am Dienstag (17. September) wird ein „richtig freundlicher Tag“, wie Jung ausdrückt. Beim Wetter in NRW kann man mit viel Sonnenschein rechnen und auch die höheren Temperaturen kehren zurück. Teilweise kann es sich im Laufe des Tages durch die Sonne sogar von 22 bis 25 Grad aufheizen.

Von Mittwoch (18. September) bis Freitag (20. September) kehrt auch wieder der Sommer zurück und wie Jung berichtet, ist an „jeden Tag ein Sommertag möglich.“ Man kann sich beim Wetter in NRW über Temperaturen bis zu 28 Grad freuen. Trotzdem zeigen die vorigen kälteren Tage ihre Wirkung und morgens kann es teilweise bis zum frühen Mittag noch richtig nebelig sein.