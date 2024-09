NRW-Bäckerei will Bargeld-Zahlungen verhindern – der Grund ist irre

Der Klassiker bei der NRW-Bäckerei: Am Sonntagmorgen oder auf dem Weg zur Arbeit noch eben schnell ein paar Brötchen holen. Am Tresen kramt der Kunde seine letzten Cent zusammen, während andere Gäste ungeduldig darauf warten, dass sie endlich dran sind.

Damit soll zukünftig Schluss sein. Eine Bäcker-Kette aus NRW hat sich deshalb etwas einfallen lassen. Kunden werden ab sofort aktiv aufgefordert, nicht mehr bar, sondern mit Karte zu zahlen. DER WESTEN hat nachgefragt, was es mit dieser Maßnahme auf sich hat. Am Ende könnten nicht nur Kunden, sondern auch die Mitarbeiter profitieren.

NRW-Bäckerei: Karte statt bar

In vielen Bäckereien gehören Bargeld-Zahlungen auch heute noch zum Alltag. Doch seit Corona bieten immer mehr Filialen auch Kartenzahlung an. Nun geht der Trend offenbar sogar dahin, dass Barzahlung schon fast nicht mehr erwünscht ist. Die Bäcker-Kette Schollin ist mit 63 Filialen am Niederrhein und im westlichen Ruhrgebiet vertreten und versucht die Kunden nun mit einer besonderen Aktion zur Kartenzahlung zu motivieren.

In einer Filiale in Gladbeck steht auf dem Tresen ein kleines, selbst gemaltes Aufstell-Schild der Mitarbeiter. „Helfen Sie uns mit unserem Gewinnspiel und zahlen Sie mit „EC-Karte“. Die Filiale mit den meisten Kartenzahlungen gewinnt eine Reise nach Mallorca“, heißt es darauf. Die Kunden haben es also in der Hand, ob die Schollin-Mitarbeiter ihrer Lieblingsfiliale vom Arbeitgeber einen kleinen Urlaub finanziert bekommen.

Doch hinter der Gewinn-Aktion steckt noch mehr. „Viele unserer Kund:innen wissen nicht, dass sie auch Kleinstbeträge schon mit Karte bei uns zahlen können. Wir sehen einfach sehr viele Vorzüge im kontaktlosen Zahlen. Nicht nur, dass die Abwicklung schneller geht, weil weder die Kund:innen noch unsere Mitarbeitenden Klein- und Wechselgeld suchen müssen, die Transaktionen sind durch das kontaktlose Zahlen für beide Seiten besonders transparent, sicher und hygienisch“, erklärt eine Schollin-Sprecherin auf Nachfrage von DER WESTEN.

Belohnung für Mitarbeiter

Mitarbeiter sollen dadurch motiviert werden, die Kunden auf die „zeitgemäße Bezahlmethodik“ hinzuweisen. Kartenzahlung ist in den Schollin-Filialen also kein Muss, sondern bleibt eine weitere Alternative zur Barzahlung. Die Aktion läuft bis Ende November. Danach wird zusammengezählt und ausgewertet, wer prozentual den größten Zuwachs an bargeldlosen Zahlungen hatte. Die komplette Filiale gewinnt nach Angaben der Bäckerei-Sprecherin einen dreitägigen Urlaub auf Mallorca im April 2025.

Kunden müssten jedoch keine Bedenken haben, dass die Gewinner-Filiale in diesem Zeitraum geschlossen werde – andere Verkäufer springen ein. Neben der Mallorca-Reise soll es jedoch noch weitere Preise geben: „Es wird auch einen Platz 2 bis 5 geben. Hier können die Filialen eine gemeinsame Abendaktivität aus 4 tollen Unternehmungen – Besuch im GOP, FlicFlac, TopGolf oder Escape Room – wählen“, so die Sprecherin.