Wetter in NRW: Experte mit ganz frischer Schnee-Prognose – „Da könnte noch was gehen“

„Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit?“ – Dieses Lied haben die Menschen in NRW in der vergangenen Woche wohl aus lauter Verzweiflung lauthals gesungen. Schließlich ist in wenigen Tagen Heiligabend, doch von der romantischen weißen Pracht ist weit und breit nichts zu sehen.

Aber könnte sich das jetzt ändern? Ein Wetter-Experte spricht jetzt von einer echten Schnee-Prognose!

Wetter in NRW: Wird es Heiligabend schneien?

„Da könnte noch was gehen in Sachen Schnee“, freut sich Meteorologe Dominik Jung, als er die Wetter-Daten für NRW auf seiner Tafel sieht. Aber kann man jetzt schon den Schneeanzug auspacken und den Schlitten entstauben? Nun, „es ist nicht ausgeschlossen, dass es zumindest in den höheren Lagen weiß wird“.

So zeigen die Modelle auch einen „Mittelweg zwischen dem einen Extrem“ – also romantischem Schnee und Dauerfrost – und „dem anderen Extrem – zehn bis 15 Grad zu Weihnachten“. Doch was kommt jetzt auf Köln, Essen, Duisburg & Co. zu? Nun, die neueste Wetterkarte verspricht Kälte, denn es sollen kalte Luftmassen über NRW hereinbrechen.

Wetter-„Achterbahnfahrt“ in NRW – Wind trifft Schnee

Und das könnte „für Schneeschauer reichen“ und der Schnee könnte – zumindest in mittleren und höheren Lagen – bis Heiligabend liegen bleiben. Am ersten und zweiten Feiertag wird es aber nicht nur kälter, sondern vor allem stürmisch! Also schnell die Weihnachtsdekoration sicher befestigen, damit der Deko-Weihnachtsmann nicht noch die Düse macht.

Denn „es wird eine richtige Achterbahnfahrt“ – zumindest was die Temperaturen angeht, so der Experte von „wetter.net“. Ein Wetterhoch jagt das nächste Tief – mit „viel Wind und Sturmgefahr“, aber „teilweise auch Schnee“.

Es wird also spannend, denn das Wetter in NRW scheint doch eine Überraschung zu werden – fast wie die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. In diesem Sinne: Schneeanzug noch draußen lassen und Daumen drücken, dass es doch noch schneit.