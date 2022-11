Wetter in NRW: Wende nach heißem Oktober? Jetzt bereiten die Städte sich auf Schnee vor

Das Wetter in NRW hat zuletzt alle Rekorde gebrochen. Noch nie seit Beginn der Wetter-Aufzeichnung war der Oktober so warm wie in diesem Jahr. Durchschnittlich lagen die Temperaturen bei 12,53 Grad und damit höher als im bisherigen Rekordjahr 2001 (12,50 Grad).

Ende Oktober kletterte das Thermometer noch einmal auf über 25 Grad in NRW. Doch seitdem sinken die Temperaturen wieder. Mit Beginn des Novembers bereiten sich die Städte und Straßen.NRW wieder auf ungemütliches Wetter vor.

Wetter in NRW: Straßen.NRW auf Winter vorbereitet

Denn für Straßen.NRW beginnt die Winter-Saison bereits ab dem 1. November. Die Salzlager sind prallgefüllt, um die Straßen von Schnee und Eis zu befreien. So lagern 80.000 Tonnen Streusalz in den 125 Salzhallen in NRW, dazu weitere 30.000 Tonnen im Zentrallager in Rheinberg.

Sollte der große Temperatursturz eintreten, ist Straßen.NRW also gewappnet. Der Landesbetrieb ist in NRW zuständig für Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften (Landstraßen und Autobahnen). Innerorts kommt Straßen.NRW nur nach Vereinbarung mit Kreisen oder Gemeinden zum Einsatz.

Das sind die Wetter-Aussichten in NRW

Bislang spricht allerdings wenig dafür, dass die Einsatzfahrzeuge in absehbarer Zeit zum Einsatz kommen. Zwar sind die Temperaturen mit Beginn des Novembers bereits gefallen. Doch noch liegen die Werte tagsüber deutlich im zweistelligen Bereich.

Wetter-Vorhersage: Das sind die Temperaturen in den kommenden Tagen:

Donnerstag: 14 bis 17 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu 9 Grad

Freitag: 11 bis 14 Grad, nachts 8 bis 5 Grad

Samstag: 10 bis 14 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu 6 Grad

Zudem deutet viel darauf hin, dass auch der November deutlich wärmer wird als normal. Experten mussten neulich sogar ihre Prognose für den Monat ändern (mehr hier).

Mehr Themen:

Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) droht in den kommenden Tagen zwar kein extremer Temperatursturz. Im Vergleich zu den 25 Grad vom vergangenen Wochenende sind die Aussichten auf das kommende Wochenende jedoch reichlich trüb. Denn bei Werten von maximal 14 Grad drohen am Freitag schauerartige Regenfälle in NRW. Auch am Samstag musst du noch vereinzelt mit Schauern rechnen. Erst zu Beginn der kommenden Woche steigen die Temperaturen wieder leicht. Ein Schnee-Einsatz von Straßen.NRW ist damit in noch weite Entfernung gerückt.