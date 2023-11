Wetter in NRW sorgt für Schnee-Chaos! Stau auf der A3 ++ A45 gesperrt

Schnee-Chaos in NRW! Das Wetter beschert uns einen Tag nach dem anderen neue weiße Flocken, Eiseskälte und glatte Straßen. Auch am Mittwoch (29. November) ist es wieder gefährlich auf den Straßen.

+++ Wetter in NRW: Neuer Schnee kommt! Experte warnt – „Chaotische Angelegenheit“ +++

Am Morgen trudeln nach und nach Meldungen aus NRW ein. Unfälle auf Autobahnen, in den Städten und auf dem Land sorgen für Chaos im Straßenverkehr. Hier alle Meldungen im Überblick.

+++ Hier kannst du den Wetter-Ticker aktualisieren +++

Wetter in NRW: Autofahren wird zur Rutschpartie

Mittwoch, 29. November, 8.26 Uhr: Eisglätte auf der A45

Die A45 ist zwischen Hagen und Lüdenscheid-Nord wegen Eisglätte in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Aktuell gibt es 7 Kilometer Stau. Streufahrzeuge sind auf dem Abschnitt im Sauerland unterwegs. Die Umleitungen sind überlastet.

Mittwoch, 29. November, 7.10 Uhr: Lkw-Unfall auf der A3

Auf der A3 in Richtung Oberhausen gab es einen Lkw-Unfall auf der eisglatten Fahrbahn. Zwischen Solingen und Mettmann staut es sich aktuell bereits auf zehn Kilometer. Autofahrer müssen zurzeit mit einer Stunde plus rechnen. Es ist nur ein Fahrstreifen frei., so der WDR.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

06.51 Uhr: Unfälle mit Sachschaden in Dortmund

Die Kirchhörder Straße ist vereist, wie die Polizei Dortmund meldet. Vier Busse stecken fest, auf der Westhofener Straße in Holzen liegt ein Lkw quer auf der Fahrbahn. Auf der A1 bei Volmarstein, im Westhofener Kreuz und auf der A43 bei Witten-Herbede gab es Verkehrsunfälle. Auffahrunfälle, ein in Syburg in einen Ampelmast gerutschtes Fahrzeug und Ähnliches.

Mehr News:

Die Polizei Dortmund warnt: „Fahren Sie vorsichtig. Wer langsamer fährt, kommt heute schneller an“. Und wer kann, solle besser zu hause bleiben. Ansonsten mit genug Abstand zum Vormann und mit Winterreifen fahren.

00.04 Uhr: Verkehrsunfall in Unna mit Verletzten

Schon in den frühen Morgenstunden hat es einen glücklicherweise glimpflich verlaufenen Unfall in Unna gegeben. Im Stadtteil Massen soll laut DER WESTEN-Informationen ein Kleinwagen auf der Kreisstraße K31 (Massener Heide) in ein geparktes Auto sowie in einen Gartenzaun geschlittert sein. Die Insassen seien leicht verletzt worden, die Wagen hätten einen Totalschaden.