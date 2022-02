Wetter im Ruhrgebiet: Hochwasser-Gefahr! Experten warnen vor krassen Regenmengen

Graue Wolken ziehen in diesen Tagen über das Ruhrgebiet und lassen gehörige Mengen an Wasser auf uns niederprasseln. Und das Wetter verspricht auch bis zur nächsten Woche mehr als nur ungemütlich zu werden.

Der Ruhrverband spricht sogar eine klare Warnung aus. In manchen Teilen vom Ruhrgebiet kann es sogar zu Hochwasser kommen!

Wetter im Ruhrgebiet: Hochwasser-Gefahr! – Ruhrverband spricht Warnung aus

Ohne Regenmantel oder -Schirm kann in den letzten Tagen kaum noch jemand im Ruhrgebiet aus dem Haus gehen. Immer wieder setzt der Regen ein. Besonders rund um die Ruhr wird die Wetterlage mit leichter Besorgnis beobachtet.

Wetter im Ruhrgebiet: Aufgepasst! An einigen Stellen könnte es literweise schütten übers Wochenende. (Symbolbild) Foto: imago images/Pacific Press Agency

Der Ruhrverband warnt die Anwohner nun sogar auf Facebook explizit: „Hochwasser in den Gewässern des Ruhreinzugsgebiets möglich“, so heißt es.

Wetter im Ruhrgebiet: Literweise Regen am Wochenende

Über das gesamte Wochenende verteilt sollen laut Wetter-Prognosen für das Einzugsgebiet der Ruhr 20 bis 50 Liter pro Quadratmeter runterkommen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll bis zum Nachmittag eine Ladung Regen herüberziehen, der am Abend auch das Sauerland erreicht.

--------------------

Noch mehr Meldungen aus dem Ruhrgebiet:

Ruhrgebiet: Wölfe im Wohngebiet entdeckt! Ausgerechnet ER ist Zeuge

Netto im Ruhrgebiet: Bewaffnete Räuber stürmen Discounter – Mitarbeiter sieht DAS unter der Maskierung

Ruhrgebiet: Ermittler stoßen auf geheimen Keller! Im Garten machen sie die nächste irre Entdeckung

--------------------

Dort ist am meisten mit Regen zu rechnen. In den höheren Lagen sei der Regen oftmals mit Schnee vermischt. Zudem komme vor allem im Bergland noch starke und vereinzelt heftige Böen.

Am Sonntag (6. Februar) wird der meiste Niederschlag erwartet. „In Kombination mit einer leichten Schneeschmelze in den Hochlagen des Sauerlands und den bereits erhöhten Abflüssen in den Gewässern des Ruhreinzugsgebiets kann der Niederschlag zu einem Überschreiten der Hochwassermeldegrenzen führen“, warnt der Ruhrverband.

Wetter im Ruhrgebiet: Ruhrverband kündigt Maßnahmen an

Um möglichem Hochwasser-Mengen zuvorzukommen, kündigt der Ruhrverband vorab bereits Maßnahmen an: „Wir werden die Abgabe aus den Talsperren vor den Regenfällen erhöhen, um die Stauspiegel konstant zu halten bzw. leicht zu senken und so bei steigendem Zufluss die Möglichkeit zum Rückhalt von Wasser in den Seen zu schaffen.“ (cg)