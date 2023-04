Wetter in NRW: Experte mit verrückter Prognose – Kälte-Welle auch im Mai?

Wer sich an den Mai 2022 zurückerinnert, bekommt wahrscheinlich direkt wieder Sommer-Gefühle. Denn zu dieser Jahreszeit war das Wetter in NRW überraschend früh warm und sonnig. Davon ist in diesem Jahr kaum etwas zu spüren. Im Gegenteil: Der April war laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung sogar der regnerischste seit 15 Jahren!

Auch die Temperaturen liegen nicht selten unter zehn Grad. Eigentlich kann es also nur schöner werden – oder begleitet uns die Kälte-Welle in NRW etwa auch bis in den Mai hinein?

Wetter in NRW: DAS kommt im Mai auf uns zu

Am Sonntag wird traditionell in den Mai getanzt. Doch wird es ein Regentanz oder ein Sonnentanz? Wohl etwas von beidem, wenn man den Bericht von „Wetterprognose-wettervorhersage.de“ liest. Anfang des Monats verfolgen uns die Regenwolken noch weiterhin. Am Mai-Feiertag (1. Mai) wird am Nachmittag und Abend in NRW sogar Starkregen befürchtet. Doch langsam, aber sicher setzen sich dann auch ein paar Sonnenstrahlen durch. Die Temperaturen kommen zumindest in die Nähe der 20-Grad-Marke.

+++ Ruhrgebiet: Tarif-Einigung mit bitteren Folgen! Werden Bürger jetzt zur Kasse gebeten? +++

Der Frühling kommt – jedoch mit angezogener Handbremse. Denn die letzten Reste des Polarwirbels, die sich im Bereich von Sibirien, der Karasee und der Barentssee positionieren, sorgen immer wieder für die Zufuhr kalter Luftmassen aus nördlicher Richtung. „Die in der aktuellen Wetterprognose berechnete Position des Hochdrucksystems aber verhindert den Zustrom kalter Luftmassen nach Deutschland, doch das Potential hierfür bleibt bestehen“, heißt es in dem Bericht. Ein erneuter Kälte-Einbruch ist also weiterhin jederzeit möglich.

Noch mehr Meldungen:

Doch schauen wir auf die Temperaturen für das Wetter in den nächsten Tagen, kommt Hoffnung auf. Am Sonntag werden laut „Deutschem Wetterdienst“ am Rhein sogar knapp 20 Grad erreicht. In der Nacht auf Montag fallen die Temperaturen wieder auf bis zu frostige 4 Grad. Am 1. Mai wird es ähnlich warm, jedoch schieben sich immer wieder ein paar Wolken vor die Sonne, die auch Regen bringen können. Für Dienstag flacht es wieder etwas ab und Höchsttemperaturen liegen laut DWD nur noch bei maximal 14 Grad. Mit Regenschauern ist dann vor allem am Mittag zu rechnen.