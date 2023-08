Wetter in NRW: Experte mit drastischer Prognose – „Es gibt kein Entrinnen mehr“

Das Wetter in NRW ist in diesem Sommer mehr als wechselhaft. Während den Sommerferien gab es meist Regen und niedrige Temperaturen und auch danach folgte auf einen Sonnentag häufig Regen.

Doch gibt es jetzt endlich beim Wetter in NRW die Wende? Kommen Sonnenanbeter jetzt doch noch auf ihre Kosten? Ein Experte liefert zu diesem Thema eine ganz klare Prognose.

Wetter in NRW: SO werden die kommenden Tage

Das Wetter in NRW meint es im Sommer 2023 mit den Sonnenanbetern nicht gerade gut. Wer auf Temperaturen von mehr als 30 Grad und Sonne gehofft hatte, wurde von vielen Tagen enttäuscht. Dabei gab es nicht nur häufig wolkenverhangenen Himmel, sondern dazu auch noch jede Menge Regen.

Doch nun steht offenbar eine Wende bevor, wie Wetter-Experte und Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ auf YouTube erklärt. „Sie kommt und es gibt kein Entrinnen“, sagt der Experte mit Blick auf eine herannahende Hitzewelle, die schon am Freitag weite Teile Deutschlands erreichen soll.

Wetter in NRW: Hitzewelle im Anmarsch

Es soll also richtig warm werden – und das teilweise sogar bis nächsten Mittwoch. Auch viel Regen soll es nicht geben. Am Freitag soll es in Teilen von Nordrhein-Westfalen um die 30 Grad erreichen. Auch in der Nacht auf Samstag wird es mit um die 21 Grad nicht wirklich kalt. Nächte, die mehr als 21 Grad warm sind, werden von den Wetter-Experten als tropisch bezeichnet. Und davon soll es laut Jung in den kommenden Tagen einige geben. „Das wird wirklich richtig unangenehm werden“, so seine Prognose.

Auch am Samstag soll es um die 30 Grad warm werden. Es kann aber am Nachmittag vereinzelt zu Schauern oder Gewittern kommen. Auch am Sonntag wird es nicht kühler. Es werden Temperaturen um die 31 Grad in NRW erwartet. Dazu kommt dann auch noch viel Sonnenschein. Alle Sommer-Freunde kommen in den nächsten Tagen also voll auf ihre Kosten.