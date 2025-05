Wetter-Prognose in NRW komplett gekippt – Experte fällt vom Hocker

Wochenlang hat es kaum Veränderungen beim Wetter in NRW gegeben. So hat es rund um das letzte vollständige Mai-Wochenende im Westen mal wieder ordentlich geregnet.

Und auch im Verlauf der letzten Mai-Tage soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weiterhin Niederschläge in NRW geben. Die lange Dürrephase der letzten Wochen hat damit ein Ende. Doch das Wetter hält schon die nächste Überraschung bereit.

Wetter in NRW dreht wieder auf

Man hörte Landwirte und Hobbygärtner am Wochenende beinahe aufatmen. Endlich wieder Regen. Aber wie lange hält die Freude über die langersehnten Niederschläge in NRW. Fest steht: Laut den Vorhersagen der DWD-Meteorologen müssen wir im Verlauf der letzten Mai-Woche immer wieder mit Schauern, vereinzelt auch mit Gewittern rechnen.

Dabei klettern die Temperaturen vorerst nur mit Mühe über die 20-Grad-Marke. Doch schon bald soll sich das Blatt wieder wenden. Anfang Juni wendet sich das Blatt dann allerdings. So könnten es am Sonntag (1. Juni) bereits wieder bis zu 25 Grad in NRW werden. Dabei rechnen die DWD-Experten auch noch mit einzelnen Regenfällen. Im Verlauf des Monats soll sich die Lage aber wieder reichlich ändern.

Wetter-Prognose für NRW geändert

Schon am Wochenende hatte Dominik Jung mitgeteilt, dass es im Juni deutlich wärmer werden solle, als zunächst gedacht (mehr dazu hier >>>). Laut der langfristigen CFS-Prognose sollen die Temperaturen in NRW flächendeckend 1 bis 2 Grad über dem langjährigen Klimamittel liege. Aber das ist noch nicht alles.

„Eine ganz große Änderung gab es im Bereich der Niederschlags-Abweichung beim CFS-Modell“, wie der Diplom-Meteorologe am Montag (26. Mai) verrät. Demnach soll es in weiten Teilen der Republik im Vergleich zum langjährigen Klimamittel deutlich zu trocken werden – ganz besonders im Westen. „Das sah vor 14 bis 21 Tagen noch deutlich anders aus. Da gab es Bereiche, die bei uns in Deutschland nasser werden im kommenden Monat Juni.“

Dominik Jung („wetter.net„) betont allerdings, dass es sich dabei um eine experimentelle Wetter-Prognose handelt. Also noch keine Vorhersage, sondern ein Trend, auf den wir uns jetzt aber schon einmal einstellen können.