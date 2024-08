Wetter in NRW: Experte mit bitterer Prognose – „Sehr, sehr anstrengend“

Das Wetter in NRW bietet uns aktuell eine wahre Achterbahnfahrt. Immer wieder wechseln sich heiße mit kühleren Tagen ab. Teilweise gibt’s sogar Unwetter.

Wo am Freitag (30. August) noch milde Temperaturen um die 21 Grad herrschen, wird es schon in den nächsten Tagen wieder ordentlich heiß. Aber worauf läuft das hinaus? Bleibt uns die Hitze in NRW erhalten? Ein Wetterexperte wird deutlich.

Wetter in NRW: Bittere Prognose

Am Freitag (30. August) können sich die Menschen in NRW bei rund 21 Grad noch ein wenig von der Hitze der letzten Tage abkühlen. Doch da kommt noch einiges auf uns zu. Dominik Jung, Wetter-Experte von wetter.net, ist sich sicher: „Die Hitze bleibt erhalten.“ Doch vor allem der Süden und die Landesmitte erleben die wohl längste Hitzewelle des Jahres. Beim Wetter in NRW ist es eher ein Auf und Ab. Obwohl es die heißen Tage bei uns auch ordentlich in sich haben.

Zwar sind sich das europäische und das amerikanische Wettermodell nicht so ganz einig, wie es wirklich weitergeht. Doch die Prognose ist eher bitter – zumindest für die Menschen, die keine Freude an der langen Hitzeperiode haben. Die Zeichen stehen nämlich auf ordentlich Hitze.

So geht es beim Wetter weiter

Beim Wetter in NRW soll es die nächsten Tage auch erstmal immer wärmer werden, bevor es sich dann wieder schlagartig abkühlt.

Noch mehr News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Konkret sieht es in NRW so aus:

Samstag (31.8.): um die 25 Grad, sonnig

Sonntag (1.9.): 32 Grad, sehr sonnig

Montag (2.9.): 30 Grad, sonnig, später Schauer und Gewitter

Dienstag (3.9.): 22 Grad, Regen/Sonne, deutlich kühler aus Westen

Dann schauen wir mal, wie es bei der Achterbahnfahrt beim Wetter in NRW weitergeht. Wir müssen es ja eh nehmen, wie es kommt.