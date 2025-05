Wetter in NRW: Experte macht große Augen: „Welch Überraschung“

Kommt nun die große Wende oder bleibt das Wetter in NRW so trocken? Der Frühling 2025 zeigt sich von seiner besonders warmen Seite. Neben ein paar Tagen mit Regenschauern glänzte der Mai bisher vor allem mit seinen sommerlichen Temperaturen.

Auch für den Wetter-Experten Dominik Jung stellt der bisherige Verlauf des Monats eine kleine Sensation dar. Doch geht die zweite Hälfte genauso weiter? Der Diplom-Meteorologe hat da eine eindeutige Prognose!

Wetter in NRW glänzt mit Sonnenschein

Dominik Jung gibt Frühlingsfreunden mit einer aktuellen Wettervorhersage für „wetter.net“ Hoffnung auf einen bleibenden sommerlichen Frühling. „Er kommt ein neues Hoch zu uns nach Deutschland gezogen – welch Überraschung, ein Hochdruckgebiet ist mal wieder bei uns zu Gast“, erklärt der Experte mit einem Hauch Ironie. Grund: Von diesen Hochs „hatten wir jetzt schon drei bis vier gesehen bzw. gespürt“.

Für den Meteorologen also keine Besonderheit mehr. Mittlerweile ist die Hälfte des Mais vorbei und bereits jetzt lag die Sonnenscheindauer bei 152 Stunde (76 Prozent). Das soll in den kommenden Tagen auch nicht abreißen. So sollen es am Samstag (17. Mai) in NRW 19 Grad und am Sonntag (18. Mai) 18 Grad werden. Am Montag (19. Mai) geht es dann trocken weiter mit bis zu 20 Grad. Auch die kommenden Tage sehen ähnlich aus.

Kommt bald der Regen?

„Und dann ist er da, der Sommer ist zurück, zumindest geht es mit den Temperaturen rauf auf 25 bis 26 Grad. […] Und der Regen ist abgezogen, erstmals zumindest“, erklärt Dominik Jung weiter. Zum Ende der Woche ist dann laut Experten wieder mit einem Tief zu rechnen – Niederschläge sind zu erwarten, die allerdings nicht sonderlich doll ausfallen dürften.

Und das hat auch große Auswirkungen – denn in ganz NRW und Deutschland ist es ziemlich trocken. „Momentaner Stand: Es ist der trockenste Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnung vor 144 Jahren und es ist aktuell auch zugleich der trockenste Frühling seit 1881 – ebenfalls seit 144 Jahren“, verrät Wetter-Kenner Jung abschließend in dem Video.