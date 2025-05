Netto, Rewe und Co. in NRW: Kunden sehen es am Eingang – es erwischt sie eiskalt

Die meisten Kunden von Netto, Rewe und anderen Supermärkten und Discountern haben in der Regel Lieblingsprodukte, die regelmäßig in den Einkaufswagen oder -korb wandern. Doch wer auf saisonales Obst und Gemüse setzt, ist natürlich abhängig von den Erntezeiten.

In NRW haben sich so schon viele Kunden auf den Beginn der Erdbeer-Saison gefreut. Je nach Sonnenlage kann es durchaus schon möglich sein, dass schon im Mai die ersten Schalen in die Regale von Netto, Rewe und Co. wandern. Auch dieses Jahr können sich Erdbeer-Fans ob der frühen Verfügbarkeit glücklich schätzen. Aber eines verhagelt ihnen direkt die gute Laune.

Netto, Rewe und Co. in NRW: Kunden-Schock!

Denn nur kurz nach Betreten ihrer Filiale, müssen sie vornehmlich als Erstes die Obst- und Gemüseabteilung von Netto, Rewe und Co. passieren. Derzeit werden in vielen NRW-Filialen bereits die ersten Erdbeer-Schalen wie auf dem Silbertablett präsentiert. Der Grund: im März konnten wir uns über überdurchschnittlich viele Sonnenstunden freuen.

Aber die frühere Verfügbarkeit hat auch ihren deutlichen Preis. Demnach liegt der Kilopreis für Erdbeeren bei satten 8,19 Euro, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des Vorjahres kosteten die Früchte 8,08 Euro. Im Jahresdurchschnitt lag der Preis 2024 bei 6,69 Euro.

Werden die Preise noch sinken?

Ein Sprecher des Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer erklärt die gestiegenen Erdbeer-Preise mit dem Anstieg von „Mindestlohn, Energiekosten sowie Kosten für Betriebsmittel wie Folien, Dünger, et cetera“. Allein die Lohnkosten machten bis zu 60 Prozent des Erdbeerpreises aus.

Die Kunden von Netto, Rewe und Co. in NRW können aber noch hoffen, denn: „Der Preis für Erdbeeren ist zu Beginn der Saison immer hoch.“ Denn die ersten Erdbeer-Schalen stammten meist aus Gewächshäusern oder Folientunneln. Demnach könnte es gut sein, dass die Preise in NRW schon bald zumindest etwas sinken werden. (mit dpa)