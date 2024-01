Wetter in NRW: Prognose haut Experte vom Hocker – „Zack, zack! Schlag auf Schlag!“

Ist denn schon April? Beim Blick auf das Wetter in NRW und die Temperaturschwankungen könnte man das glatt denken.

Dabei befinden wir uns nach wie vor mitten im meteorologischen Winter, der Februar steht vor der Tür. Doch die Prognosen für das Wetter in NRW haben es in sich.

Wetter in NRW: Experte völlig von den Socken

Diplom-Meteorologe Dominik Jung weiß, woran das liegt. „Luftmassengrenze“ heißt das Zauberwort. „Dieses Wort hat das Potenzial, das Unwort des Winters 2023/2024 zu werden“, so der Experte von „wetter.net“. Mit Blick auf den Altweiberdonnerstag (8. Februar) soll es wieder soweit sein.

Dann soll das Wetter in Deutschland wieder in zwei Zonen aufgeteilt werden: „Schneefall und Schneeregen nach Norden – Regen nach Süden“ – mit einer Trennlinie von der niedersächsisch-niederländischen Grenze bis nach Brandenburg.

So wird das Wetter in NRW in den nächsten Tagen:

Donnerstag, 1. Februar – 8 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Freitag, 2. Februar – 10 Grad, bewölkt

Samstag, 3. Februar – 10 Grad, bewölkt

Sonntag, 4. Februar – 11 Grad, regnerisch

Montag, 5. Februar – 12 Grad, regnerisch

Dienstag, 6. Februar – 10 Grad, bewölkt

Mittwoch, 7. Februar – 12 Grad, bewölkt

Donnerstag, 8. Februar – 12 Grad, bewölkt

Dominik Jung erklärt, was das bedeutet: „Das wäre wahrscheinlich eher mieses Wetter für den Beginn der Straßenfastnacht bei uns in Deutschland.“ Da werden die Karnevalsfreunde in NRW aber ganz genau hinhören.

Winter in NRW? Fehlanzeige

Doch schon in der Woche davor geht es rund. „Das Hoch Enno ist verschwunden, das Tief Loki zieht auch langsam durch, und dahinter kommt schon das nächste Hoch Frank“, erklärt Jung und verweist auf eine Hochlage, die aus westlicher Richtung auf Deutschland zusteuert. „Es geht wirklich zack, zack – Schlag auf Schlag!“

Ruhe ist also nicht in Sicht. Es geht mild und stellenweise regnerisch weiter – von einem Wintereinbruch ist weiterhin nichts zu sehen. Zweistellige Temperaturen im Februar? Für den ein oder anderen ungewohnt – aber in diesem Jahr wohl durchaus möglich.