Wetter in NRW: Jetzt ist es amtlich! „Achtung, Ostern kippt“

Die neueste Prognose für das Wetter in NRW lässt sogar den Wetter-Experten staunen, denn ausgerechnet an den Ostertagen verändern sich die Temperaturen schlagartig. Worauf sollte man sich also am Osterwochenende einstellen?

Noch vor Kurzem hatte Dominik Jung noch schlechte Nachrichten, denn er befürchtete, dass NRW an Ostern von Regen, Kälte und sogar einem Schneefall heimgesucht wird (wir berichten). Doch die neueste Prognose zeigt ein ganz anderes Bild, denn Jung verkündet: „Achtung, Ostern kippt“.

Wetter in NRW: Temperaturen steigen an

Statt Schnee und Kälte geht es jetzt „so langsam […] doch in Richtung eines warmen sommerlichen Osterfests“. Im Osten des Landes sollen sich die Temperaturen sogar der 30-Grad-Marke nähern. Ganz so warm wird das Wetter in NRW zwar nicht ausfallen, aber von dem ursprünglich befürchteten Kälteeinbruch und sogar Schneefällen ist bei der neuesten Prognose nichts mehr zu spüren.

Der Karfreitag (18. April) ist jedoch erst einmal eher von „durchwachsenem Wetter“ geprägt, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnt. Beim Wetter in NRW muss man mit dichten Wolken und gelegentlichen Regenschauern bei noch eher niedrigen Temperaturen von 13 Grad rechnen.

Am Samstag (19. April) folgt jedoch die Wende und das NRW-Wetter wird „freundlicher“ und „ruhiger“ ausfallen, wie Jung verspricht. Zwar soll es noch bewölkt sein, aber endlich lässt sich auch gelegentlich wieder die Sonne blicken bei Temperaturen von 14 Grad.

Ostermontag: Regenschauer und Gewitter

Für Sonntag (20. April) rechnet Jung mit einem, wie er es ausdrückt, „recht passablen Tag“. In NRW steigen die Temperaturen kontinuierlich auf 19 Grad an und es scheint sogar die Sonne. Jung warnt jedoch, dass man am Nachmittag mit Regenschauern und Gewittern rechnen kann, weswegen man sich für Ostereiersuche besser nicht zu lange Zeit lassen sollte.

Auch am Ostermontag (21. April) muss man mit den gelegentlichen Schauern rechnen. Die Temperaturen bleiben konstant und sinken nur leicht auf 17 Grad ab. Auch nach den Ostertagen sollen die Temperaturen konstant bleiben und wie Dominik Jung es rät: „Das Thema Winterwetter sollte man so langsam abschließen.“