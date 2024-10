Wetter in NRW: Bibber-Alarm! Experte warnt vor „krassem kalten Ausreißer“

Es war unausweichlich – aber nach den goldenen Oktobertagen in den letzten Wochen hat es nun wirklich niemand herbeigesehnt: Das Wetter in NRW wird langsam, aber sicher winterlicher.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ hat diverse Wettermodelle untersucht. Und er hat den Blick dabei auf den Kälteeinbruch gerichtet, der zum Wechsel von Oktober auf November in Deutschland für Bibber-Alarm sorgen soll. Eindeutig sind die Daten zwar noch nicht, doch eine Tendenz lässt sich durchaus erkennen.

Wetter in NRW: Prognose spricht von eisigen Temperaturen

Der Hauptlauf des US-amerikanischen Wettermodells GFS wird alle sechs Stunden mit den neuesten Daten aktualisiert. Und am Dienstag (22. Oktober) zeigte dieser Hauptlauf deutlich an: Am ersten November-Wochenende erlebt Deutschland einen „Kaltluftvorstoß“, wie Dominik Jung erklärt.

Die Prognose des CFS ist in den Augen des Experten ein „krasser kalter Ausreißer“. Bis zu minus 5 Grad sollen in der ersten November-Woche demnach möglich sein. Mit einem Schlag brächte das Wetter in NRW plötzlich den Winter!

Mehr News:

Doch Dominik Jung versucht, die Kältehasser zu beruhigen. Denn viele andere Wettermodelle rechnen für denselben Zeitraum mit ganz anderen Werten – einige erwarten sogar wieder einen kleinen Wärmeschub. Im Schnitt kommen die meisten Modelle beispielsweise für den 5. November auf einen erwartbaren Wert von +7 Grad Celsius. Lediglich der CFS-Hauptlauf aus den USA rechnet mit 6 Grad unter dem Gefrierpunkt.

Kommt der Kälteschub tatsächlich?

So ist das nun mal mit Prognosen für das Wetter in NRW, die weiter als eine Woche in die Zukunft blicken wollen. Doch Jung gibt gleichzeitig zu bedenken, dass der Ausreißer-Hauptlauf auch schon im Sommer zum Teil Hitzephasen vorhergesagt hatte, die stark vom Mittelwert der anderen Prognosen abwichen – und damit richtig lag! Es bleibt also spannend.

Worauf man sich jedoch schon jetzt einigen kann: Selbst die eingefleischtesten Winter-Hasser müssen sich wohl damit abfinden, dass das Wetter in NRW im November und Dezember womöglich doch etwas unangenehm kälter werden dürfte.