Wetter in NRW: Prognose gekippt! Experte perplex: „Sehr ungewöhnlich“

Der Herbst überrascht zurzeit mit ungewöhnlich hohen Temperaturen. 20 Grad und das mitten im Oktober! Bald schon neigt sich der Monat seinem Ende zu und noch immer spielt das Wetter in NRW die Spätsommer-Rückblende ab. Wann sich das wohl ändern mag?

Nicht allzu bald, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. Laut dem Wetter-Experten dürfte eine erste Herbstprognose für NRW jetzt sogar komplett kippen.

Wetter: NRW erlebt „Sommer-Nacht“

Nachdem die Temperaturen in der dritten Oktober-Woche plötzlich in die Höhe geschossen waren, geht es auch in den kommenden Tagen munter warm weiter. Regional kann es da auch mal wieder an den 20 Grad kratzen. Und selbst nachts wird es kaum kälter. In der Nacht zum Montag (21. Oktober) wurden in Bochum etwa 16,8 Grad gemessen. Damit liegt die Stadt unter den Top 5 der heißesten Nächte. „Fast schon eine Sommer-Nacht“, sagt Jung dazu.

Auch interessant: Wetter in NRW: Experte warnt vor Winter-Einbruch – „Überraschung“

Und auch am Montag werden laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erneut 19 Grad erreicht, am Donnerstag (24. Oktober) immer noch 18 Grad. „Da braucht man nun wahrlich keine dicke Winterjacke.“ Und daran wird sich so schnell auch erst mal nichts mehr ändern.

Wetter in NRW: „Ungewöhnlich“ warm

Temperaturen bis 20 Grad? „Das ist für die aktuelle Jahreszeit sehr ungewöhnlich“, stellt der Wetter-Experte überrascht fest. „Langsam wird’s unheimlich.“ Laut verschiedenster Prognosen bleibt es so wie jetzt auch erst mal „auf unbestimmte Zeit“. Selbst der November könnte plötzlich wärmer ausfallen als gedacht. Die Monatsprognose ist gekippt und im Westen werden nun 0,5 bis 1 Grad mehr als beim jüngeren Klimamittel erwartet, ebenso mehr Regen.

Mehr News:

Doch bis Anfang November ist zumindest von der Nässe noch nicht viel zu spüren. Im Westen schneien zwar immer wieder ein paar Tiefs herein, doch die aus Osten kommenden Hochs halten tapfer dagegen. Es wird ein Goldener Oktober wie er im Buche steht. Und erst gegen Ende des Monats könnte es wieder etwas kühler werden, mit voraussichtlich 13 Grad am 26. Oktober. Aber auch das ist laut „wetter.net“ noch nicht in Stein gemeißelt.