Wetter in NRW: Experte schlägt Alarm – „Verschärfte Hochwasser-Gefahr“

Die vergangenen Tage und Wochen waren für alle Einsatzkräfte enorm anstrengend. Die Hochwasser-Lagen in großen Teilen Deutschlands waren kräfteraubend, noch immer sind Feuerwehr, THW und Co. in einigen Hochwasser-Gebieten im Einsatz. Und das Wetter in NRW scheint sich noch nicht zu bessern.

Meteorologe Dominik Jung hat mit Blick auf das Wetter in NRW in den kommenden Tagen erneut große Sorgen geäußert. Die akute Hochwasser-Welle ist wohl noch immer nicht überwunden.

Wetter in NRW: Starke Regenfälle angekündigt

Zuletzt war vor allem der Norden von den starken Regenfällen und den daraus resultierenden Hochwasser betroffen. Viele Flüsse sind übergelaufen, einige Kleinstädte wurden aufgrund des hohen Pegels überschwemmt. Was der Norden in den vergangenen Tagen durchmachen musst, könnte nun auch dem Westen der Republik drohen.

„Der kräftige und unwetterartige Dauerregen hält auch im neuen Jahr an“, betonte Jung. Vor allem im Frankfurter Raum, im Mittelgebirge und in der Pfalz wird Starkregen erwartet. Dort kann bis zu 100 Liter pro Quadratmeter vom Himmel kommen, so der Diplom-Meteorologe.

Hier kann sich die Hochwasser-Gefahr deutlich verschärfen. Enie Beruhigung der Wetter-Lage sei weiterhin nicht in Sicht. Auch in Nordrhein-Westfalen – vor allem im südlichen Teil des Gebiets – könnte es erneut kritisch werden. Dort werden laut Jung bis zu 70 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Unwetterwarnung – Orkanböen möglich

Neben den vielen und heftigen Regenfällen kann es in Teilen Deutschlands auch zu kräftigen Unwettern kommen. Es soll stürmisch, nass und ungemütlich werden – das neue Jahr hätte mit Blick auf das Wetter in NRW und ganz Deutschland also besser beginnen können.

Laut Jung seien im Laufe der Woche vereinzelt auch immer wieder kleinere Orkanböen möglich. Das heißt: Gut aufpassen, wenn man unterwegs ist. Zum Wochenende soll es dann etwas kälter, aber auch etwas trockener werden. Schnellfall ist jedoch nicht zu erwarten.