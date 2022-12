Wetter in NRW: Mann in „letzter Minute“ vor Kältetod gerettet – Polizei spricht Warnung aus

Das Wetter in NRW gleicht einem Kälte-Horror! Ohne Frage ist der Dezember eiskalt, tagsüber geht es selten noch über die fünf Grad-Marke, nachts sind Temperaturen unter dem Gefrierpunkt inzwischen der Standard. Doch auch, wenn sich Winter-Freunde am eiskalten Wetter in NRW erfreuen, bergen die eisigen Witterungsbedingungen große Gefahr, allen voran für Obdachlose und Senioren.

Jetzt hat die Polizei in Ratingen von einem schockierenden Fall berichtet – und nicht weniger als einen Rentner (71) vor dem Kältetod gerettet!

Wetter in NRW: Polizei findet vermissten Rentner im Gebüsch

Am Montag (12. Dezember) meldete sich die Ehefrau des 71-Jährigen gegen 16.40 Uhr bei der Polizei, weil sie seit dem Morgen ihren Ehemann vermisste. Zuletzt sah sie ihn gegen 9.40 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in Ratingen-West. Die Polizei hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, denn: Der Vermisste leidet an Demenz, könnte sich in einer Notsituation befunden haben.

Die Polizei hat einen Hubschrauber und Spürhunde eingesetzt. Glücklicherweise mit Erfolg, denn mithilfe von Aufnahmen aus der Wärmebildkamera des Polizeihubschraubers konnte der Mann gegen 23.50 Uhr in einem Gebüsch auf einem Gelände zwischen der JVA und den dortigen Bahngleisen gefunden werden!

Dank der Wärmebildkamera wurde der vermisste Rentner im Gebüsch gefunden. Foto: Polizei

Mann hätte die Nacht in der Kälte nicht überlebt

Der Rentner lag auf der Seite, war völlig hilflos. Vor Ort stellte sich heraus, dass er gestürzt und bereits stark unterkühlt war. Sofort wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er auf der Intensivstation aufgenommen wurde. Laut den Rettungskräften sei die Rettung in „buchstäblich letzter Minute“ erfolgt. Der Mann hätte die Nacht in der Kälte möglicherweise nicht überlebt.

Jetzt appelliert die Polizei einmal mehr daran, Personen in einer hilflosen Lage zu helfen und Polizei oder Rettungsdienst zu alarmieren. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht immer ersichtlich ist, können so Menschen aus einer womöglich lebensbedrohlichen Situation gerettet werden.