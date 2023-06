Wetter in NRW: Experte warnt vor Gefahr – „Hier muss man aufpassen“

Nach dem sonnigen Pfingstwochenende geht das Wetter in NRW trocken und warm in den Juni über. „Eine Wetterumstellung ist nicht in Sicht“, sagt Diplommeteorologe Dominik Jung. Also können wir uns die nächsten Tage über sommerliche Temperaturen und einen wolkenfreien Himmel freuen. Oder?

Doch ist nicht nur Freude angesagt. Denn das schöne Wetter in NRW bringt auch potenzielle Gefahren mit sich. Und die können es mitunter in sich haben.

++ Wetter in NRW: „Bedrohliches“ Phänomen im Anmarsch – Experte klärt auf ++

Wetter in NRW im Sommerrausch

Nicht nur Ende Mai, auch bis Mitte Juni bleibt es sommerlich – wie für den kalendarischen Sommeranfang angemessen. Kaum eine Wolke ziert in den kommenden Tagen den Himmel. Mit knapp 26 Grad ist beispielsweise Köln am 29. Mai aus dem verlängerten Pfingstwochenende rausgekommen.

Die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag : 17-22 Grad (14-17 Grad im Bergland), nachts fünf bis neun Grad

: 17-22 Grad (14-17 Grad im Bergland), nachts fünf bis neun Grad Mittwoch : 23-27 Grad (20 Grad am Kahlen Asten), nachts sieben bis elf Grad

: 23-27 Grad (20 Grad am Kahlen Asten), nachts sieben bis elf Grad Donnerstag : 19-24 Grad (17 Grad im Hochsauerland), nachts sechs bis neun Grad

: 19-24 Grad (17 Grad im Hochsauerland), nachts sechs bis neun Grad Freitag: 19-23 Grad (16 Grad in Hochlagen), sechs bis zehn Grad

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Und bei 20 bis 25 Grad werden sich auch die nächsten Tage einpendeln. Dabei bleiben die Nächte mit 15 Grad noch angenehm kühl. „Da kann man gut durchlüften“, bemerkt Jung. Das neue Hoch „Viola“ hängt nicht nur über Deutschland, sondern auch über Teile Europas und lässt nicht locker. Erst ab der zweiten Juni-Woche kannst du wieder mit etwas Regen rechnen.

Waldbrandgefahr steigt

Schön und gut, aber etwas Regen in Aussicht zu haben, wäre auch nicht schlecht. Denn mit anhaltender Trockenheit erhöht sich auch wieder die Waldbrandgefahr. Selbst im Westen wird es immer trockener. Es herrscht bereits die Warnstufe drei von fünf. „Hier muss man aufpassen“, warnt der Experte.

Mehr News:

Für Mai haben wir bisher nur 57 Prozent der durchschnittlichen Regenmenge geschafft. Das Soll wird somit bis zum 1. Juni kaum erfüllt. Bei den Sonnenstunden sind wir allerdings schon über das Ziel hinausgeschossen.

Mehr Wetter-News vom Experten Dominik Jung gibt es im YouTube-Channel von „wetter.net“.