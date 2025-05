Wetter-Hammer zum Muttertag – Epizentrum in NRW

Das Wetter in NRW hat sich nach dem regenreichen Start in den Mai wieder ordentlich erholt. Nach den zum Teil unwetterartigen Regenfällen stürzten die Temperaturen am Wochenende ordentlich ab.

Seit Montag (6. Mai) kehrt das Frühlingshafte allerdings langsam aber sicher zurück. Die Prognosen für den Muttertag könnten mittlerweile eindeutiger nicht sein.

Wetter-Hammer zum Muttertag in NRW

Schon am Mittwoch (8. Mai) kratzt das Thermometer in Teilen von NRW an der 20-Grad-Marke. Am Tag darauf ist es geschafft. Dann klettern die Werte auf Werte bis zu 21 Grad. Am Muttertags-Wochenende geht es dann richtig ab.

„Hoch Ricarda bleibt uns noch eine ganze Weile erhalten“, verkündet Wetter-Experte Dominik Jung am Mittwoch und präsentiert eine Wetterkarte, die besonders in NRW für Verzückung sorgen sollte. Denn sie deutet darauf hin, dass im Westen der Republik die höchsten Temperaturen am Wochenende zu erwarten ist. Während das Thermometer im Osten teilweise nur auf bis zu 15 Grad steigt, sind im Rheinland auch nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Muttertag bis zu 25 Grad drin!

„Man kann es eigentlich kaum glauben“

Dabei soll am Wochenende in NRW kein Tropfen Regen herunterkommen. Einem ausgedehnten Spaziergang oder sonstigen Aktivitäten an der frischen Luft steht also am Wochenende nichts im Wege. Es ist ein Trend, der durch das beständige Hochdruckgebiet noch weiter anhalten soll. So soll der Mai nach bisherigen Prognosen von Wetter-Experten deutlich zu trocken für die Jahreszeit ausfallen. Und das ist noch nicht alles.

„Man kann es eigentlich kaum glauben. Auch der Juni soll in vielen Landesteilen deutlich zu trocken ausfallen“, prognostiziert Dominik Jung („wetter.net„). Noch dramatischer sei die Lage im Süden und Osten der Republik. Welche üblen Folgen die Wetterlage hat, kannst du hier nachlesen >>>