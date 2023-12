Wetter in NRW: Experte zerschlägt alle Hoffnungen – „Von wegen Polarexpress“

Weihnachten steht kurz vor der Tür und bei vielen dürfte die Vorfreude schon jetzt grenzenlos sein. Kaum können wir es erwarten, mit unseren Lieben den heiligen Tag zu verbringen und herauszufinden, was sie in diesem Jahr für uns unter den Baum gelegt haben. Dabei waren die Hoffnungen groß, dass auch das Wetter in NRW uns in diesem Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk macht.

Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen die Hoffnungen auf weiße Weihnachten geschürt. Nicht nur die Wettermodelle, auch die Experte waren sich uneins, wie das Wetter in NRW zu Heiligabend ausfallen wird. Doch ein Meteorologe ist sich jetzt sicher: Vom Schnee zu Weihnachten brauchen wir nicht mehr länger träumen.

Wetter in NRW: Hoffnungen geplatzt!

Erst am Donnerstag (21. Dezember) sorgte ein Sturmtief für Sturmböen und Dauerregen im Westen. Für viele rückte bereits durch das Unwetter in ganz NRW der Traum der weißen Weihnacht in weite Ferne. Alle aktuellen Entwicklungen zur Unwetter-Lage in Westdeutschland kannst du hier nachlesen >>>.

Am Freitag (22. Dezember) beruhigt sich das Wetter zumindest im Westen wieder, denn das Sturmtief zieht laut Deutschem Wetterdienst Richtung Baltikum ab. Das würde ja eigentlich die Bahn für Schnee frei machen. Doch statt frostigen Temperaturen holen uns nun laut Meteorologe Dominik Jung wieder die milden Grade der Vorwochen ein. Diese klettern in den nächsten Tagen trotz wechselnder Schauer sogar in den zweistelligen Bereich.

SO geht es im Westen weiter

Doch können wir uns zumindest zu Silvester oder Neujahr auf weiße Aussichten freuen? Laut Jung wird es an diesen Tagen zumindest etwas kühler. Aber dann holt uns auch schon das „Schmuddelwetter“ wieder ein. Der Jahreswechsel dürfte also wie auch schon im Vorjahr mit hoher Wahrscheinlichkeit grün ausfallen.

Ganz vom Winter verabschieden und die dicken Jacken im Schrank verstauen, sollten wir allerdings noch nicht. Denn ab dem Dreikönigstag am 6. Januar könnte uns auch in NRW eine kältere Periode bevorstehen, die auch bei uns eine „Schneewurst“ oder „Kältemöhre“ wahrscheinlich macht, wie Dominik Jung es ausdrücken würde. „Es bleibt spannend“, ist sich auch der Experte sicher. Weitere Infos zur aktuellen Wetterlage erfährst du auf seinem Wetter-Kanal „wetter.net“ bei Youtube.