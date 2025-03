Wetter in NRW: Experte sorgt für Klarheit zum März-Ende! „Nicht mehr zu erwarten“

Noch trauten wir uns nicht, die Winterjacken vollends in den Schrank bis zum nächsten Winter zu verbannen. Denn noch letzte Woche war von einer regelrechten Winterrückkehr beim Wetter in NRW die Rede.

Zwar ist es diese Woche wieder merklich kühler im Westen geworden, aber von Winter kann nicht die Rede sein. Der Frühling ist uns soweit treu geblieben, meint auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetter-Kanal „wetter.net“.

Doch eine heranrückende Kaltfront lässt Frühlingsfans schon wieder bangen. Bringt das Wetter in NRW etwa doch noch zum März-Ende den Winter zurück?

Wetter in NRW: Modelle sprechen deutliche Sprache

Am Wochenende (29./30. März) soll es wieder deutlich kühler im Westen werden. Gerade mal 10 bis 12 Grad sind dann noch drin. Für Frostbeulen bleibt die Winterjacke da noch unerlässlich.

Doch zunächst können wir noch die Frühlingsgrade genießen. Hoch Manuela sei dank, was uns den „nächsten Hochdruck-Brummer“ beschert, wie es Jung in seinem neuesten Youtube-Video von Dienstagabend (25. März) formulierte, kriegen wir nochmal einen deutlichen Geschmack auf die kommende Jahreszeit.

Der Donnerstag kristallisiert sich schon jetzt bei den Wettermodellen mit bis zu 18 Grad in NRW als wärmster Tag der Woche heraus. Aber kommt es nochmal zur Kehrtwende?

Jung erteilt Absage

Der März wird deutlich zu warm, deutlich zu trocken und deutlich zu sonnig enden, ist schon jetzt deutlich an den Wetter-Modellen abzulesen. Da passt es gut, dass es bis einschließlich Freitag nochmal recht sonnig und warm in NRW wird. Doch schon am Freitagabend kommt dann die Kaltfront im Westen an.

Richtig frostige Kälte soll diese aber nicht bescheren. Bis Sonntag wird das Wetter in NRW durchwachsen und nasser, aber mit bis zu 10 Grad bleiben die Temperaturen immer noch zweistellig. „Der Wintereinbruch ist im März nicht mehr zu erwarten“, so Dominik Jung. Und daran wird sich zumindest auch in den ersten April-Tagen nichts ändern, wenn man den aktuellen Vorhersagen der Wetter-Modelle trauen kann.