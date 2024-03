Wetter in NRW: Jetzt wird’s ungemütlich – Frühling plötzlich wie wegradiert! „Kein Thema mehr“

Nanu, wo ist er denn schon wieder hin, der Frühling? Das einzige, was beim Wetter in NRW nach dem Sonnentag am Donnerstag (14. März) davon noch übrig geblieben zu sein scheint, sind die nach wie vor milden Temperaturen.

Und am Freitagnachmittag (15. März) könnte es jetzt noch doller kommen. Denn das Wetter in NRW nimmt ordentlich an Fahrt auf. Neben starken bis stürmischen Böen drohen jetzt auch dicke Schauer und Gewitter. Doch statt Besserung, ist nur noch mehr Wetter-Drama in Sicht!

Wetter in NRW macht Rolle rückwärts

„Wochenend und Sonnenschein, das Leben kann nicht schöner sein“, drückt es Kathy Schrey vom Wetterkanal „wetter.net“ jetzt fast schon poetisch aus. Doch statt dem schönen Leben holt uns jetzt die bittere Realität ein. Gewitter, aber immerhin noch milde Temperaturen – da ist am Freitag für jeden was dabei. Etwa 15 Grad sind im Westen nochmal drin.

Doch schon am Samstag (16. März) folgt der Temperatursturz. Durchschnittlich 11 Grad, Wolken und erneute Schauer sind dann an der Tagesordnung. „Denkt an eure Regenkleidung“, wird auch die Expertin deutlich. Sonntagfrüh (17. März) folgt dann der totale Schlag! Denn die frostigen Temperaturen hinterlassen auch am Boden ihre Spuren. Tagsüber bleiben uns im Westen weiterhin die Schauerwolken erhalten.

Expertin gibt Hoffnung

Auch zum Start der nächsten Woche scheint sich das Wetter in NRW einfach noch nicht beruhigen zu wollen. Laut Schrey starten wir auch am Montag (18. März) der aktuellen Prognose nach mit vielen Wolken und Regen. Frühlingshafte Temperaturen sind hier „erst mal kein Thema mehr“.

Doch laut der „wetter.net“-Expertin gibt es dennoch Grund zur Hoffnung. Denn schon am Dienstag (19. März) könnte der Frühling wieder zaghaft seine Fühler in NRW und Umgebung ausstrecken. Zwar soll es der Sonne weiter schwer gemacht werden, durch die dicke Wolkendecke zu kommen. Aber immerhin könnten dann wieder mildere Temperaturen folgen. Weitere Wetter-News kannst du auch diesem Youtube-Video entnehmen >>>.