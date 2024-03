Wunderland Kalkar macht es offiziell – Besucher fallen aus allen Wolken

Bald ist es schon so weit: Am 23. März 2024 öffnet der Wunderland Kalkar Freizeitpark wieder seine Tore für die neue Saison. Der Freizeitpark nähe Oberhausen ist ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt aus NRW, mehr als 40 Attraktionen und die All-In-Flatrate von Pommes, Eis und Softdrinks locken immer wieder zahlreiche Familien an. Mit der Saisoneröffnung kommt auch eine neue Änderung daher, die bei den Besuchern jedoch sicherlich für Freude sorgen wird.

Wunderland Kalkar: Neue Attraktion zu Saisonbeginn

Freizeitparks gibt es in Nordrhein-Westfalen viele. Da gibt es den Movie Park, der sich um das Thema Hollywood dreht, und das Phantasialand, in dem die Besucher verschiedene Bereiche mit fantastischen Schwerpunkten betreten können. Auch der Freizeitpark in Kalkar will sich diesem Trend anschließen. In der neuen Saison wird es einen neuen Themenbereich geben: Kernie’s Village.

Dieser neue Themenbereich ist das Ergebnis der Abenteuer von den Maskottchen Kernie und Kerna, die beschlossen haben, ihr eigenes Dorf im Wunderland Kalkar zu bauen, heißt es in der dazugehörigen Pressemitteilung. Hier wird es einen riesigen Spielplatz geben, einen Shop mit Souvenirs und einen besonderen Uhrenturm. Genaueres verrät der Park noch nicht. Doch klar ist: Am Eröffnungswochenende (23. und 24. März) wird es eine große Feier geben. Als Attraktion wird es hier eine Schatzsuche mit Urkunde als Belohnung für alle Kinder angeboten.

Ticketpreise in der neuen Saison

Die Eintrittspreise für die neue Saison im Wunderland Kalkar stehen ebenfalls schon fest. Darin enthalten sind neben den Attraktionen auch Pommes frites, Eis, Softdrinks, Kaffee und Tee in unbegrenzter Menge. Tickets für Personen ab 1,30 m Körpergröße gibt es ab 27,50 Euro, für Kinder bis 1,29 m Körpergröße ab 22,50 Euro. Kinder unter zwei Jahren haben freien Eintritt, Erwachsene ab 65 Jahren zahlen mindestens 22,50 Euro. Die Parkgebühr pro Tag und Fahrzeug beträgt 6,00 Euro.

Ab dem 23. März hat der Freizeitpark, der sich auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks in Kalkar befindet, wieder geöffnet. Auch in diesem Jahr wird es wieder zahlreiche Thementage geben, beispielsweise hat der Park traditionell auch an Ostern geöffnet, wo Kinder sich auf die Suche nach dem goldenen Osterei machen können. Der Wunderland Kalkar Freizeitpark ist nach eigenen Angaben ideal geeignet für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren.