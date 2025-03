Wetter in NRW: Jetzt geht es so richtig los – Experte von den Socken: „Volle Lotte!“

Nach traumhaften Sonnenstrahlen in den vergangenen Tagen war die Hoffnung vieler Winter-Hasser groß, dass nun endlich der Frühling vor der Tür steht bzw. schon längst hereingekommen ist. Entsprechend aufmerksam wird nun das Wetter in NRW beäugt – bleibt es so schön oder muss man sich noch einmal warm anziehen?

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ hat sich die Prognosen für die nächsten Tage angesehen – und eines ist sicher: Die Menschen in NRW können sich in puncto Wetter wohl auf einen wahren Frühlings-Hammer freuen!

Wetter in NRW: Frühlings-Hammer steht bevor

Am liebsten würde man aktuell wohl jede aufziehende graue Wolke direkt wieder händisch wegschieben. Das Frühlings-Wetter mit strahlendem Sonnenschein soll NRW unbedingt erhalten bleiben – dafür nimmt man sogar die klaren, frostigen Nächte in Kauf, die für diese Jahreszeit übrigens absolut typisch sind. Und allem Anschein nach dürfte sich der Wunsch nach weiteren Bilderbuchtagen tatsächlich erfüllen!

Grund dafür ist das Hoch „Konstantina“, das Mitteleuropa in den kommenden Tagen viel Sonnenschein beschert, erklärt Dominik Jung. Spätestens ab Dienstag (18. März) bekommt das Deutschland und auch NRW zu spüren: „Volle Lotte Sonnenschein“, kündigt der Experte an, spricht von neun bis zwölf Sonnenstunden am Tag.

Die Wetter-Aussichten für NRW in den kommenden Tagen:

Dienstag, 18. März: sonnig, bis zu 13 Grad

Mittwoch, 19. März: sonnig, bis zu 16 Grad

Donnerstag, 20. März: sonnig, bis zu 19 Grad

Freitag, 21. März: Sonne-Wolken-Mix, bis zu 14 Grad

Samstag, 22. März: sonnig, leicht bewölkt, bis zu 15 Grad

Sonntag, 23. März: Sonne-Wolken-Mix, bis zu 17 Grad

Montag, 24. März: regnerisch, bis zu 15 Grad

Und auch vom Mittwoch (19. März) bis Sonntag (23. März) kündigt Jung „Vollfrühlings-Wetter“ an: Temperaturen, die meist näher an der 20-Grad-Marke als an der 10-Grad-Marke liegen – und kaum ein Wölkchen, dass die warme Frühlingssonne blockiert.

Regenschauer in der nächsten Woche

Regentropfen oder andere Niederschläge sucht man in NRW in den kommenden Tagen vergeblich – erst am kommenden Montag (24. März) ist wieder mit einem kurzen, nassen Intermezzo zu rechnen.

Bis dahin bleibt es trocken im Westen – insgesamt entwickelt sich der März 2025 laut Dominik Jung als einer der trockensten März-Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1880.