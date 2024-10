Wetter in NRW: Nach Hurrikan Kirk – jetzt kommt es knüppeldick! „Krass“

Nach dem Sturm ist vor dem Winter – gilt das auch für das Wetter in NRW? Noch ist Hurrikan Kirk aktiv, bringt dem Westen Deutschlands viel Regen und stürmische Böen mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde. In den Berghöhen ist sogar mit 100 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Doch so langsam verabschiedet sich der Ex-Hurrikan aus NRW. Doch was kommt nach Kirk?

Glaubt man den Wetter-Experten von „wetter.net“, kommt es knüppeldick. Und nicht wenige haben die Sorge vor einem heftigen Wintereinbruch schon Mitte Oktober! Klar ist: In manchen Regionen von NRW wird Kirk noch Regen und Schauer hinterlassen. Was dann aber ab Freitag (11. Oktober) für das Wetter in NRW folgt, hat es in sich!

Wetter in NRW: Nach Hurrikan Kirk – jetzt kommt es knüppeldick

Die Temperaturen werden nämlich sinken – und zwar teilweise drastisch. Aus dem Nordwesten strömen subpolare Luftmassen nach Deutschland, ersetzen die subtropischen Massen vollständig. Im Otto-Normal-Jargon heißt das: Es wird saukalt, und das vor allem am Samstagmorgen (12. Oktober)!

Erstmal beruhigt sich das Wetter in NRW zum Wochenende hin, es wird nass, aber freundlicher. Am Freitag sind Temperaturen bis zu 15 Grad möglich. Dann aber die Kehrtwende, denn zum Wochenend-Auftakt sind landesweit eisige Temperaturen zu erwarten. „Wetter.net“ spricht unverblümt von einer „krassen Kälte“, die fünf Grad unter dem Klimamittel liegen würde.

„Krasse Kälte“ am Wochenende

Nicht nur in NRW, in ganz Deutschland soll es kalt werden. Handelt es sich bei diesen Temperaturen um den Gefrierpunkt herum schon um einen Wintereinbruch? Nein, meinen die Meteorologen, denn am Nachmittag sollen es schon wieder 16 Grad warm werden. Auch die langfristige Ensemble-Prognose spreche laut „Wetter.net“ für milde Tage. Es steht NRW also wahrscheinlich ein mildes, angenehmes Herbstwetter bevor…