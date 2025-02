Wetter in NRW: Karneval-Fans blicken nervös auf Vorhersage – jetzt steht es endlich fest

Es ist Jahr für Jahr die wichtigste Frage für Karneval-Fans in NRW – okay, vielleicht die zweitwichtigste, nach der Frage, welches Kostüm man anzieht. Beinahe genauso bedeutend ist jedoch die Frage nach dem Wetter an den närrischen Tagen.

Darf man sich über milde, frühlingshafte Temperaturen freuen – oder peitscht einem beim Straßenumzug Regen und Wind ins Gesicht? Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ wirft einen Blick auf die internationalen Wetterkarten – und wagt eine Prognose für Karneval.

Wetter in NRW: Was erwartet Jecken an Karneval?

Wer jetzt noch einen krassen Wintereinbruch im März befürchtet, den kann Jung beruhigen. „Das krasse Gegenteil ist der Fall“, betont der Experte – und zeigt die Ensemble-Prognose für Köln in der ersten März-Hälfte 2025. Und Karneval-Fans dürften da große Augen machen.

Das dürfte jeder Jeck gern hören! „Der Frühling nimmt einen neuen Anlauf“, kündigt Dominik Jung an. „Über die närrischen Tage geht es rauf mit den Temperaturen, bis Aschermittwoch 15, 16, 17 Grad. Dazu nur ganz geringe Niederschlagssignale.“

Zweistellige Temperaturen und kein Regen? Ein Traum für viele Karneval-Fans in Köln – und allzu sehr dürften sich die Prognosen für die anderen Karnevals-Hochburgen am Rhein, wie etwa Düsseldorf, wohl kaum voneinander unterscheiden.

Frühaufsteher müssen sich warm anziehen

Doch es gibt einen wichtigen Aspekt, den es hierbei zu beachten gilt. Obwohl es am Sonntag (2. März) und am Rosenmontag (3. März) tagsüber recht angenehm werden könnte, sind die Nächte weiterhin frostig kalt.

„Wer da früh unterwegs ist zum Zug, der sollte sich schön warm anziehen“, warnt Dominik Jung. In NRW könnte es am frühen Morgen noch bitterkalt bei Temperaturen von 0 bis 4 Grad werden.