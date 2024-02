Wetter in NRW: Fällt Karneval ins Wasser? Experte deutlich: „Da kommt einiges runter“

Karnevalisten fiebern bereits Altweiber (8. Februar) und dem Karnevalswochenende entgegen. Besonders wichtig ist dabei natürlich zu wissen, wie beim Straßenkarneval das Wetter in NRW wird. Bleibt es trocken oder fällt Karneval dieses Jahr ins Wasser? Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ gibt eine Übersicht über das Wetter in NRW in den kommenden Karnevalstagen.

So wird das Wetter in NRW an Karneval

Wetterexperte Dominik Jung hat keine guten Nachrichten für alle Fans des Straßenkarnevals. Am Altweiber-Donnertag soll es bei Temperaturen um acht Grad zum Teil kräftigen Regen geben. Gerade zu Beginn des Straßenkarnevals um 11.11 Uhr erwartet Jung feuchte Aussichten. „Die Kostüme müssen nicht unbedingt superwarm sein, aber sie sollten regenfest ausfallen! Zumindest zum Auftakt der Straßenkarnevals“, so der Wetter-Experte.

+++ Wetter in NRW: Wende ausgerechnet an Karneval – „Muss man schon so nennen“ +++

Am Karnevalsfreitag (9. Februar) soll es bei Temperaturen um die 10 Grad etwas milder werden, aber es gibt zeitweise Regen. „Längere Zeit kommt es zu kräftigem Regen. Da kommt einiges runter“, so der Meteorologe. Am Karnevalssamstag (10. Februar) ist es meist stark bewölkt und ein wenig regnerisch bei Temperaturen um 10 Grad.

Wetter in NRW: Karnevalssonntag und Rosenmontag

Etwas trockener wird es aber wohl nur am Karnevalssonntag (11. Februar). Dann soll es durchwachsen, kaum Sonnenschein und stellenweise Regenschauer bei ähnlichen Temperaturen geben. Den Rosenmontag (12. Februar) erwartet der Wetter-Experte meist trüb und grau. Gelegentlich ist auch mal etwas Regen möglich, aber nicht viel. Bei wieder etwas kühleren Temperaturen um die acht Grad.

Mehr News:

Karnevalsdienstag (13. Februar) werden 4 bis 8 Grad erwartet, mit einem Mix aus Sonnenschein und Wolken, aber kaum Regen. Aschermittwoch (14. Februar) wird ähnlich bei 3 bis 7 Grad erwartet. „Mal Sonnenschein, mal Wolken, ab und zu Regen“, so Dominik Jung.