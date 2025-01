Wetter in NRW: Experte schlägt Bibber-Alarm – „Kälte-Klops“ im Anflug!

Nach dem ein oder anderen milden Tag im Januar keimt beim ein oder anderen Winter-Hasser die Hoffnung auf, dass es wettertechnisch vielleicht schon vorbei sein könnte mit der kalten Jahreszeit. Doch dann machten Nachrichten über eine Kältewelle aus östlicher Richtung die Runde – plötzlich herrschte wieder Bibber-Stimmung! (>> hier mehr dazu)

Am Donnerstag (30. Januar) warf Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ einen Blick auf die aktualisierten Zahlen des Europäischen Wettermodells ECMWF – und bei diesen Prognosen dürfte manch einer die Heizung direkt noch mal eine Stufe höher stellen wollen. Was kommt da auf das Wetter in NRW zu?

Wetter in NRW: Kommt der „Kälte-Klops“?

Über Russland bildet sich in den nächsten Tagen ein eisiges Hoch, bei dem sich viele Meteorologen fragten, wie stark dessen Ausläufer in Deutschland zu spüren sein werden. In den aktuellen Daten des ECMWF sieht Dominik Jung einen wahren „Kälte-Klops mitten über Deutschland“ – und zwar am Montag, dem 10. Februar. Da könnte die Lufttemperatur im Herzen der Bundesrepublik auf bis zu -15 Grad absinken!

Experte Jung mahnt jedoch. „Was man davon halten soll, das steht noch in den Sternen“, meint er – schließlich sei es noch ein wenig hin bis zum 10. Februar. Und Wetterdaten sind bekanntlich alles andere als stabil, können sich gefühlt alle sechs Stunden bei jeder neuen Hochrechnung wieder ändern.

Gammel-Wetter oder Winter-Kälte?

Ein Blick auf die Ensemble-Prognose für Düsseldorf zeichnet ein etwas genaueres Bild für das Wetter in NRW. Mit einem richtigen Wintereinbruch mit Niederschlägen in Form von Schnee sei in der NRW-Landeshauptstadt bis Mitte Februar nicht zu rechen, so Jung. Insgesamt gebe es wenig Niederschläge, Temperaturen erreichen tagsüber voraussichtlich 5 bis 6 Grad.

Mehr News:

Jung spricht in diesem Zusammenhang von einer „Gammelwetter-Lage“. Ein potenzieller „Kälte-Klops“ könnte das mächtig durcheinanderwerfen.