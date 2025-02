Wetter in NRW: Experte fürchtet „Kältehoch“ – das kommt auf uns zu

Das Wetter in NRW zeigt sich derzeit von seiner besseren Seite. Zum Beginn des Wochenendes kämpfte sich die Sonne durch den Wolkenhimmel und auch am Samstag und Sonntag erfreute man sich im Ruhrgebiet eines blauen Himmels mit strahlendem Sonnenschein.

Kann sich dieses Traum-Winterwetter aber in der kommenden Woche halten? Wetterexperte Dominik Jung von „wetter.net“ fürchtet, ein Kältehoch könnte es bis in unsere Region schaffen. In seiner neuesten Prognose erklärt er, was in den kommenden Tagen hier auf uns zukommt.

Wetter in NRW: Endlich mehr Sonne?

„Richtung Russland haben wir ein Kältehoch liegen“, sagt Dominik Jung in seiner aktuellen Wetterprognose. „Aber das will nicht so richtig zu uns vorankommen nach Mitteleuropa.“ Lediglich ein „kleiner Streifschuss“ könnte es bis nach NRW schaffen. Und dennoch bleibt die Frage: „Kommt die Kälte aus Osteuropa näher zu uns nach Deutschland gezogen – also dieses Kältehoch?“

Das könnte dich ebenfalls interessieren:

NRW: Unheimlicher Lost Place entdeckt – „Einfach so im Wald versteckt“

Eine Alternative wäre, dass die milderen Temperaturen vom Atlantik her kommend uns erreichen. „Es ist und bleibt eine sehr spannende Kiste“, stellt der Wetterexperte fest. Dann die Antwort darauf, wie das Wetter in NRW in den kommenden Tagen wird.

„Da tut sich relativ wenig. Im Grunde jeden Tag das gleiche Spiel. Nach frostiger Nacht hier und da immer wieder Sonnenschein.“ In NRW dürfen sich die Menschen in der kommenden Woche über Höchsttemperaturen von bis zu 8 Grad freuen. Allen voran dürfte es aber die Sonne sein, die in der Region für gute Wetter-Laune sorgen wird.

Mehr Nachrichten aus der Region:

In den Nächten zeigt sich das Wetter in NRW weiter von seiner winterlichen, gar frostigen Seite. Temperaturen um den Gefrierpunkt fordern uns weiterhin dazu auf, die Winterkleidung anzuziehen. Nur dass wir jetzt die Sonnenbrille als zusätzliches Accessoire wieder herausholen und tagsüber aufsetzen können.