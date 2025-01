Wetter in NRW: Jetzt kommt die dicke Wende! Expertin wird deutlich

Achtung in NRW – eine große Wetter-Wende steht bevor! „Fakt ist, dass wir es mit einem Wetter-Umschwung am kommenden Wochenende zu tun bekommen“, kündigt die Meteorologin Kathy Schrey an.

Und wer dachte, der Winter sei endlich vorbei, könnte jetzt eine dicke Überraschung erleben, denn ein mächtiges Hochdruckgebiet über Skandinavien und ein Tiefdruckgebiet über dem Nordosten sorgen dafür, dass kalte Nordostluft nach Deutschland zieht.

Wetter in NRW: Kahlfrost und Minustemperaturen

Schon um den 2. und 3. Februar könnte die erste kühle Brise den Nordosten Deutschlands erreichen. Während also der Osten sich mit frostigen Temperaturen anfreunden muss, dürfen die Menschen im Südwesten (vorerst!) noch mit milderen Temperaturen rechnen. Aber: Das europäische Modell ECMWF prognostiziert für den 8. Februar eine noch größere Kältewelle, die trockene, kontinentale Luft mit sich bringt und Mitteleuropa in die frostige Umarmung nimmt.

Dabei wären Kahlfrost und kaum Niederschlag die Folge – aber Achtung! Sollte sich das Mittelmeertief weiter nach Norden ausbreiten, könnte es auch zu Schneefällen kommen. So wären Temperaturen um den Gefrierpunkt und frostige Nächte in NRW durchaus möglich. Denn es würde zu „deutlichen Minustemperaturen in den Nächten kommen und auch zu Temperaturen um den Gefrierpunkt am Tag“, so Kathy Schrey (wetter.net).

Wetter in NRW: Vorhersage für Donnerstag und Freitag

Was bedeutet das nun für das Wetter in NRW in den kommenden Tagen? Nun, am Donnerstag bringt ein Zwischenhoch ein wenig Sonne, aber immer wieder auch Regen nach NRW. Dabei steigen die Temperaturen auf milde 6 bis 10 Grad entlang des Rheins.

Am Freitag wird es jedoch wolkig, später auch mal heiter – und größtenteils niederschlagsfrei. Doch für die Expertin ist klar: „Da kommt schon die kalte Luft“. Sie betont außerdem, dass es frühmorgens glatt auf den Straßen in NRW sein könnte. Also besser langsam und vorsichtig fahren!

Trotz der vielversprechenden Berechnungen bleibt ein großes Aber: Die Wettermodelle sind bekannt dafür, dass sie manchmal sprunghaft reagieren, und so kann sich die Lage noch ändern.