Wetter in NRW: Experte erteilt bittere Absage – „Sommer-Sturz“

Sonnenanbeter haben die letzten Tage hoffentlich in Hülle und Fülle genossen. Denn ein schweres Unwetter setzte dem sommerlichen Treiben in NRW schlagartig ein Ende. Und das hatte in einigen Teilen des Westens heftige Auswirkungen. Mehr dazu liest du hier >>>.

Doch ist es mit dem Sommer in NRW jetzt schon wieder ganz vorbei? Diplom-Meteorologe Dominik Jung wird auf seinem Wetter-Kanal „wetter.net“ jetzt deutlich – und erteilt eine bittere Absage.

Wetter in NRW: DAS hört jetzt niemand gerne

Wetterfühlige Menschen hatten es in der letzten Zeit nicht leicht, sorgte die Achterbahnfahrt von Regen zu Sonne und wieder zu Regen für Kopfschmerzen und Schwindel. Doch vor einigen Tagen wendete sich das Blatt endlich – und der Sommer zeigte sich von seiner ganzen Pracht.

Das Unwetter am Dienstagabend (13. August) setzte der Sommer-Sonne aber schon wieder schlagartig ein Ende. Von Abkühlung ist aber keine Spur, der Regen ist am Mittwochmorgen schon weitestgehend wieder verdampft gewesen. Die Folge? Es wurde noch schwüler als die vergangenen Tage schon. Aber ist das Unwetter nur der Anfang vom Ende gewesen?

Wetter-Experte wird deutlich!

Herbst-Fans muss Jung jetzt eine bittere Absage erteilen. Heißt: Ein Ende des Sommers, oder gar ein „Sommer-Sturz“ ist nach wie vor nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die Temperaturen klettern im August immer weiter nach oben. Bis Ende des Monats soll so auch wieder die 30-Grad-Marke geknackt werden!

Zwar soll bis September auch nochmal etwas Regen fallen. Aber es bleibt weiterhin sommerlich warm. Während am Mittwoch bei 28 Grad auch immer wieder Schauer fallen können, wird es am Donnerstag (15. August) schon wieder „gefühlt ziemlich unangenehm“. Denn auch wenn der Deutsche Wetterdienst Durchschnittstemperaturen von 27 Grad ansagt, sollen die sich laut Dominik Jung doch eher wie 34-35 Grad anfühlen. Wie es am Wochenende in NRW weiter geht, erfährst du in seinem aktuellen Video bei „wetter.net“.