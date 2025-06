Wetter in NRW: Experte mit brisanter Prognose – auf Blitz-Hitze folgt „das volle Programm“

Den Tieren, Pflanzen und Landwirten hat der viele Regen der vergangenen Tage sicherlich gutgetan. Doch alle Sommer-Fans können kaum erwarten, was da für das Wetter in NRW angekündigt ist: Sonne satt und die erste Hitze-Welle des Jahres. Doch plötzlich kommen die Experten mit einer brisanten Prognose um die Ecke.

Wenn vor allem die berufstätigen Menschen am kommenden Woche endlich Zeit finden für Freibad, Grillen oder Sonnen im Garten, ist die Freude schlagartig auch schon wieder vorbei. Mehr noch: Die Hitze-Welle könnte uns regelrecht um die Ohren fliegen. Aber der Reihe nach.

Wetter in NRW: Nach Hitze-Tagen knallt es schon wieder

Nach und nach schiebt sich die Hitze aus Südwesteuropa und Nordafrika zu uns nach Deutschland rein. In Bayern, Baden-Württemberg und im Saarland klettert das Thermometer schon am Dienstag (10. Juni) auf 25 Grad. Am Mittwoch zieht dann auch das Wetter in NRW mit 20 Grad und leichter Bewölkung langsam nach. Der Donnerstag wird mit 32 Grad schon ein erster Kracher, bevor es am Freitag sogar rauf geht auf 32 Grad.

Der Höhepunkt der Hitze wird im Westen am Samstag mit 33 Grad erreicht. Doch was passiert da? „Es ist nur eine Blitz-Hitze“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal „wetter.net“. Weiter sagt er: „Sie ist rasch wieder verschwunden – und dann kommen die Schauer und Gewitter.“ Das klingt unerfreulich, weil das Wetter in NRW also nicht einmal den ganzen Samstag über schön bleibt.

Doch dann geht Dominik Jung ins Detail: Am Samstag müsse zum Abend mit Starkregen, Sturmböen, Hagel und Großhagel gerechnet werden. „Das volle Programm“, fasst der Experte die Prognose zusammen.

„Plörre-Wetter“ am Sonntag – dann geht’s bergab

Ein reinigendes Gewitter werde es nicht, so Jung. Im Gegenteil. Das Wetter in NRW werde auch am Sonntag ziemlich ungemütlich: „Schwülwarmes Schmuddelwetter und Plörre-Wetter“ seien in Sicht. Maximal 22 Grad, außerdem wieder Unwetter und Gewitter. Und das war es dann auch schon wieder mit richtigem Sommerwetter.

Nächste Woche geht es voraussichtlich nur noch moderat weiter. Bei Temperaturen um 20 Grad wird das Wetter in NRW am Dienstag noch recht sonnig, bevor es danach von Tag zu Tag mehr Wolken aufziehen.