Wetter in NRW: Experte kippt aus den Latschen – „Meine Güte“

Was haben wir die vergangenen Tage nicht alle gezittert? Es ist Mitte Oktober, plötzlich gab es die ersten Prognosen in Richtung Kältepeitsche und sogar Schneefall. Auch das Wetter in NRW sollte sich plötzlich von seiner winterlichen Seite zeigen.

„Wir hatten ja einen Oktober, der war deutlich zu warm in seiner ersten Monatshälfte“, meint Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. „Und man dachte schon so, die zweite Monatshälfte wird deutlich kühler werden“. Doch jetzt müssen sich selbst die Experten korrigieren! Das Wetter in NRW und ganz Deutschland sieht plötzlich ganz anders aus.

Wetter in NRW: Doch kein Winter?

„Meine Güte, was für eine Wetter-Wende in der Prognose-Welt“, meint Dominik Jung beim Blick auf die Wetterdaten. Eine Kältewelle im Oktober? „Alles ist verschwunden, bei allen Wettermodellen“, erklärt der Meteorologe. „Das krasse Gegenteil tritt ein.“

Wetter in NRW: Das sind die Temperaturen am Wochenende

Freitag, 20. Oktober – 10 bis 16 Grad

Samstag, 21. Oktober – 13 bis 16 Grad

Sonntag, 22. Oktober – 13 bis 16 Grad

Statt den erwarteten Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad kann man in Deutschland plötzlich wieder mit 14 bis 20 Grad rechnen! Aus Südwesteuropa strömen warme Luftmassen in Richtung Deutschland, die den Oktober eher entspannt daher kommen lassen. Klare Ansage von Experte Jung: „Ein Kälteeinbruch ist weit und breit nicht in Sicht.“

Regenschauer möglich

Die Menschen in NRW können sich also erst einmal noch zurücklehnen, bevor die dicken Winterjacken und Stiefel ausgepackt werden müssen. Die Prognosen für den Westen sagen laut Dominik Jung „nichts spannendes“ voraus. 15 bis 16 Grad sind die durchschnittlichen Tageshöchstwerte für die zweite Oktoberhälfte.

„Hin und wieder fällt mal ein bisschen Regen“, wirft der Meteorologe ein – aber eben nur Regen. Kein Schnee. Für den Winterbeginn ist es schlichtweg noch etwas zu warm.