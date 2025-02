Es ist lausig kalt zum Wochenstart in NRW. Angesichts des nächtlichen Frosts scheint die Wetter-Wende zum Wochenende kaum realistisch. Doch die Wetter-Experten sind sich einig: Schon am Freitag (21. Februar) soll in NRW die 15-Grad-Marke geknackt werden.

Doch vor dem plötzlichen Frühlingskracher heißt es noch einmal Bibbern. Denn die Nächte bleiben zunächst bitterkalt. Im Übergang zum vorfrühlingshaften Wetter droht im Laufe der Woche eine große Gefahr.

Wetter in NRW: Mega-Gefahr lauert

Zunächst aber startet die Woche genauso wie das Wochenende aufgehört hat. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt in NRW. Nur im Sauerland herrscht am Montag (17. Februar) Dauerfrost. In der Nacht auf Dienstag kann es im Bergland sogar auf -10 Grad abkühlen.

Ähnlich sieht die Lage am Dienstag und Mittwoch aus, bevor dann die Temperaturen ausgehend vom Westen des Landes leicht ansteigen. Hier kommt es dann den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes zufolge zu einer brisanten Lage.

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 2 bis 6 Grad, nachts -4 bis -9 Grad

Mittwoch: 2 bis 5 Grad, nachts 0 bis -5 Grad

Donnerstag: 8 bis 12 Grad, nachts 8 bis 4 Grad

So soll ab der zweiten Hälfte der Nacht auf Donnerstag Regen herunterkommen. Der trifft zum einen auf kalte Böden. Zum anderen droht der Regen im Bergland sogar zu gefrieren! Die Folge: Glatteisgefahr! Autofahrer sollten aber nicht nur in der Nacht auf Donnerstag besonders vorsichtig fahren.

Nach der Gefahr kommt die Wende

Denn laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) muss in Teilen des Landes noch bis Donnerstagvormittag mit Glatteis gerechnet werden. Erst die steigenden Temperaturen im Laufe des Tages beenden die Gefahr. Dann soll in Teilen des Landes sogar bereits die 10-Grad-Marke geknackt werden.

Und das ist erst der Anfang. Am Wochenende soll es noch in NRW sogar noch wärmer werden. Mancherorts könnte das Thermometer sogar an der 20-Grad-Marke kratzen. Wetterfühlige Menschen sollten sich also auf einiges gefasst machen.