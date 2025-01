Wetter in NRW: Experte nimmt jede Hoffnung – das war’s endgültig

Das Wetter in NRW lässt Winter-Fans bislang beinahe komplett im Stich. Wer auf eine gepflegte Rodelpartie gesetzt hat, ist in dieser Saison bislang in weiten Teilen des Landes restlos enttäuscht worden. Zwar kamen hier und da mal in höheren Lagen ein paar Zentimeter Schnee herunter.

Doch bislang hat der Winter seinen Namen in NRW kaum verdient. Zumindest die Temperaturen gehen zum Monatswechsel wieder in den Keller. Doch Wetter-Experte Dominik Jung macht trotzdem wenig Hoffnung auf einen wirklichen Wintereinbruch – stattdessen ist der Jubel auf anderer Seite groß.

Wetter in NRW: Das war’s endgültig

Der Winter 2024/2025? Bislang ein regelrechter „Rohrkrepierer“. Das ist das Zwischenzeugnis, das Dominik Jung („wetter.net„) am Freitag (31. Januar) der eigentlich kalten Jahreszeit verleiht. Bei durchschnittlich 1,1 Grad über dem Klimamittel der vergangenen 30 Jahre konnte der Januar in NRW mit wenig Schnee dienen.

Und das wird vorerst auch so bleiben, wie der Meteorologe klarstellt. Grund dafür ist Hoch Caroline, dass es sich in Westeuropa richtig gemütlich macht. Für die zuvor zaghaft angedeutete Kältewelle mit Schnee aus Osteuropa (hier mehr >>>) war’s das also endgültig. Sie schrammt nun doch an uns vorbei. Zwar soll es in den ersten Februar-Nächten in NRW knackig kalt werden. Doch mit Niederschlag ist vorerst nicht zu rechnen.

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der letzten Tage:

Samstag: 3 bis 6 Grad, nachts -2 bis -8 Grad im Bergland

Sonntag: 3 bis 6 Grad, nachts -2 bis -7 Grad in höheren Lagen

Montag: 4 bis 7 Grad, nachts -1 bis -6 Grad im Bergland

Sonnen-Lust mit Glätte-Gefahr

Stattdessen kommen Sonnenanbeter zu Februar-Beginn in NRW voll auf ihre Kosten, sobald sich der Nebel in den Vormittagsstunden auflöst. Es wird also recht freundlich. Doch trotzdem ist Vorsicht geboten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Wochenende örtlich vor Glätte durch Reif oder gefrierende Nebelnässe. Bei schlechter Sicht und glatten Straßen sollten Autofahrer also besonders vorsichtig sein.