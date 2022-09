Wetter in NRW: Amtliche Warnung! HIER kracht es jetzt gewaltig

Das miese Wetter in NRW reißt nicht ab. Schon seit Tagen herrscht Dauerregen im Land. Immer wieder ziehen dabei auch Gewitter übers Land.

Auch am Montag (19. September) kracht es wieder in NRW. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat deshalb eine amtliche Warnung vor dem Wetter veröffentlicht.

Wetter in NRW: HIER musst du aufpassen

So warnen die DWD-Meteorologen am Nachmittag vor Gewitter unter anderem in Dortmund, Unna, Hamm, Münster Oberhausen und Krefeld. Aber auch der Süden des Landes von Wuppertal bis Köln sollte gewarnt sein. Die Warnung der der Stufe 1 von 4 galt bis 14.45 Uhr.

Der Hinweis der Wetter-Experten: „Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!“

So entsteht eine Wetter-Vorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an, die übermittelt und ausgewertet werden

Das sind die Wetter-Aussichten in NRW

Die DWD-Experten hatten bereits im Vorfeld vor Gewittern mit stürmischen Böen bis 70 km/h in NRW gewarnt. Zum Abend hin solle sich die Lage allerdings wieder beruhigen. Dabei steigt das Thermometer auf 14 bis 17 Grad.

In der Nacht soll sich der Himmel zum Teil sogar aufklaren. Dabei fallen die Temperaturen auf bis zu 4 Grad.

Jetzt droht der erste Bodenfrost in NRW

Am Dienstag soll es dann nur noch in Ostwestfalen vereinzelt regnen. Ansonsten erwarten die DWD-Experten eher keinen Niederschlag.

Dafür fallen die Temperaturen nachts immer weiter. Im Münsterland musst du möglicherweise sogar schon mit Bodenfrost rechnen. Der droht auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag – vor allem im Bergland, wo es das Thermometer mit 1 Grad nur noch mit Mühe über dem Gefrierpunkt schaffen soll.

