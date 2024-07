Wetter in NRW: Experte rudert zurück – jetzt kommt doch alles anders

Von einem Sommermärchen bei der EM 2024 kann angesichts des Wetters in NRW wohl kaum die Rede sein. Beim Halbfinal-Duell zwischen Spanien und Frankreich am Dienstag (9. Juli) mussten die Fan-Zonen in Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln mal wieder evakuiert werden. Eine Gewitter-Front machte den Fußball-Fans einen Strich durch die Rechnung.

Und auch vor dem zweiten Halbfinal-Duell zwischen Niederlande und England am Tag darauf bestimmte das Wetter immer wieder das bunte Treiben in Dortmund. Wegen zwei ergiebiger Regengüsse vor dem Anpfiff sollten die Fans beider Lager nass bis auf die Knochen werden.

Auch in den nächsten Tagen soll es wechselhaft bleiben – doch eine düstere Prognose der letzten Tage hat sich in Luft aufgelöst.

Wetter in NRW: Experte rudert zurück

Zwar rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch im Verlauf des Donnerstags und am Freitag lokal mit schweren Gewittern und teils unwetterartigem Starkregen. Doch die Intensität soll weniger stark sein, als zuletzt von einigen Wettermodellen berechnet worden war (mehr dazu hier >>>).

Doch das kräftige Regenband mit teilweise bis zu 70 Litern Niederschlag pro Quadratmeter bis zum Wochenende soll dann doch weniger doll ausfallen. „Dieses Unwettertief mit Starkregen zum Freitag und Samstag bleibt wahrscheinlich doch vor unserer Haustür hängen“, stellt Dominik Jung („wetter.net„) klar.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage

Freitag: 18 bis 24 Grad, nachts 15 bis 11 Grad

Samstag: 19 bis 22 Grad, nachts 13 bis 10 Grad

Sonntag: 21 bis 24 Grad, nachts 15 bis 11 Grad

Was bleibt, sind einzelne, kräftige Schauer und Gewitter, aber kein Extremregen mit Hochwasser-Gefahr. Die Temperaturen sollen bis zum Wochenende dann zwar noch einmal absacken. Zu Anfang der Woche soll das Thermometer dann aber wieder anziehen. Kommt dann endlich mal eine stabilere Sommer-Phase auf uns zu? Wir wären auch nach der EM noch für ein Sommermärchen zu haben.