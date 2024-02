Wetter in NRW: Experte lässt Bombe platzen – nach sechs Jahren ist endlich Schluss!

Es ist eine absolute Hammer-Nachricht, mit der Wetter-Experte Dominik Jung jetzt um die Ecke kommt!

Der Diplom-Meteorologe von „wetter.net“ verkündet das Ende eines Wetter-Trends, der uns nun schon seit sechs Jahren begleitet. Beim Blick auf das Wetter in NRW dürfte das auch niemanden verwundern…

Wetter in NRW: Dürre ist vorbei

Die Rede ist von der Dürre! Moment, was? Dürre in Deutschland? Tatsächlich. Und das sogar seit 2018. „Jetzt wurde sie ganz offiziell von den Machern des Dürremonitors für beendet erklärt – die ganz große Trockenheit in Deutschland“, meint Experte Jung am Mittwoch (28. Februar). In den vergangenen Jahren hatte der Meteorologe immer wieder Trockenheitskarten für die Bundesrepublik gezeigt – „mit großer Trockenheit bis runter in die tiefen Erdbodenschichten“.

Aber: „Das ist alles vorbei. Die Macher vom Dürremonitor haben erklärt: Die Trockenheit in Deutschland ist nun erstmal beendet.“

Mit Blick auf das Wetter der letzten Monate dürfte das die wenigsten überraschen. Schließlich haben wir einen sehr nassen Herbst und den zweitnassesten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahre 1881 hinter uns. „Die haben dafür gesorgt, dass die große Trockenheit aus Deutschland verschwunden ist“, erklärt Dominik Jung.

Auf einer Karte, die die Trockenheit bis in eine Bodentiefe von 1,8 Metern – und die zeigt quasi keine Problemzonen mehr in Deutschland. Lediglich am Südwestzipfel von Baden-Württemberg und im Grenzgebiet zwischen Sachsen und Brandenburg gibt es noch vereinzelte rote Warnflecken. Aber diese Ausnahmen sind laut Dominik Jung „nicht der Rede wert“.

Frühlingsstart in NRW

Komplett zurücklehnen sollte man sich deshalb aber keinesfalls. Dann natürlich sei nicht ausgeschlossen, dass es in den nächsten Monaten nicht noch einmal neue Trockenheit geben könnte, so Jung. „Aber die überwiegenden höheren Bodenschichten […] ganz runter in 1,8 Metern Tiefe – da ist zum ersten Mal genug Wasser vorhanden. Da wird es wahrscheinlich auch in diesem Sommer keine große Trockenheit mehr geben.“

So wird das Wetter in NRW:

Donnerstag (29. Februar): 12 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Freitag (1. März): 11 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Samstag (2. März): 9 Grad, bewölkt

Sonntag (3. März): 13 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Montag (4. März): 9 Grad, bewölkt

Und was bedeutet das für das Wetter in NRW in den nächsten Tagen? Die mittlere Temperatur für die nächsten 14 Tage liegt zwischen 10 und 14 Grad – „ab und zu hier und da ein bisschen Regen“, fügt Dominik Jung hinzu. Sieht also alles nach einem entspannten Start in den Frühling aus.