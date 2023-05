Wetter in NRW: Hoffnungen zunichte gemacht! Experte schlägt Alarm

„Es kann nochmal richtig kalt werden“ – uff, diesen Satz von Diplom-Meteorologe Dominik Jung hört wahrscheinlich niemand gern. Schließlich haben wir Mitte Mai, da sollte der Frühling doch jetzt endlich mal Fahrt aufnehmen. Doch stattdessen sehen wir beim Blick nach draußen meist nur dichte Wolken und jede Menge Regen.

Und jetzt liegt auf den Schaubildern von Wetter-Fachmann Jung plötzlich auch noch eine blaue Luftfrost-Wolke über Mitteldeutschland – und damit auch über Teilen von NRW. Kriegen wir hier etwa sogar wieder Minustemperaturen?

Wetter in NRW: Plötzlich ist wieder von Frost die Rede

„Die Eisheiligen gehen quasi in die Verlängerung“, meint der Experte und schlägt sogar „Blümchen-Alarm“. Heißt: Für kälteempfindliche Pflanzen könnte es aktuell nachts auf Terrasse oder Balkon womöglich kritisch werden. Denn: „Zum Dauerregen kommt in der nächsten Woche noch der Frost dazu.“

Ab Mitte der kommenden Woche, etwa ab Mittwoch (17. Mai), ziehe nochmal eine kalte Luftmasse über Mitteldeutschland, die Luft- und Bodenfrost-Gefahr mit sich bringt. Jung spricht dabei von Temperaturen von bis zu -5 Grad.

Nasskalter Frühling

Immerhin gibt es einen Lichtblick zum Ende des Monats. „Ab dem 22. Mai wird es ein bisschen wärmer“, meint Dominik Jung mit Blick auf das Wetter in Westdeutschland. Da könnte es tagsüber sogar wieder bis zu 20 oder 22 Grad warm werden.

Das klingt so, als müssen wir uns dieses Jahr einfach mit einem sehr nassen und etwas kühleren Frühling abfinden. Aber selbst dieser Frühling dauert ja gar nicht mehr so lange – in wenigen Wochen ist bereits Juni und damit ist der offizielle Sommerbeginn schon in Sichtweite.