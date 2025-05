Wetter-Drama in NRW! Freizeitpark muss kurzfristig schließen

Vor wenigen Tagen hat das Wetter in NRW die krachende Wende eingelegt. Von sommerlichen Temperaturen und heiterem Sonnenschein ging es über zu grauer Suppe und Gewittern.

Und das miese Wetter in NRW fordert jetzt seinen ersten Tribut! Ein Freizeitpark im Westen zieht am Mittwoch (28. Mai) kurzfristig die Reißleine, wie er seine Besucher jetzt auf Social-Media wissen lässt. Was Besucher jetzt wissen müssen, erfährst du hier.

NRW-Park zieht wegen Wetter Reißleine

Bei dem Freizeitpark handelt es sich um das Fort Fun Abenteuerland in Südwestfalen. Wie der Betreiber auf Facebook am Mittwochmorgen verkündete, sind die Folgen des Wetterumschwungs im NRW-Park schon jetzt spürbar.

„Aufgrund des Dauerregens wird der Park heute um 15 Uhr schließen“, können Besucher jetzt auf Facebook lesen. Schon am Morgen kam es in einigen NRW-Regionen zu Schauern und vereinzelten Gewittern, lokal sogar mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel, wie der Deutsche Wetterdienst angab.

Besucher bangen um Feiertag

Doch das Wetter-Drama soll im Tagesverlauf sogar noch weiter zunehmen. Gewitter mit Windböen um 60 Stundenkilometer seien dann nicht ausgeschlossen. Nur einen Tag zuvor prognostizierte ein Wetter-Experte für NRW sogar noch das Schlimmste: sogar Tornados seien am Mittwoch möglich (mehr dazu hier >>>).

Doch bleiben Besucher jetzt auf ihren bereits gekauften Tickets für Mittwoch sitzen? Das Fort Fun Abenteuerland kann dazu Entwarnung geben. „Alle Gäste erhalten eine Freikarte für einen weiteren Besuch in 2025“, heißt es dazu bei Facebook. Ein Besucher bangt jetzt aber schon um seinen Feiertagsbesuch. Aber immerhin wettertechnisch kehrt am Donnerstag (29. Mai) Beruhigung in NRW ein. Nur am Nachmittag soll laut DWD mit „leichtem Regen“ zu rechnen sein.

Das dürfte hart gesottenen Freizeitpark-Fans oder solche, die eine Regenversicherung im Fort Fun abgeschlossen haben, allerdings wenig ausmachen. Was es damit auf sich hat, erfährst du hier >>>.