Wetter in NRW: Experte zerstört alle Hoffnungen – jetzt herrscht traurige Gewissheit

Ende Januar stellen sich viele die Frage: Wo ist denn nun der Winter hin? Das Wetter hat für NRW kein Flöckchen mehr übrig und die Temperaturen sind schon längst wieder im zweistelligen Bereich angekommen.

Doch war’s das jetzt endgültig? Oder schafft der Winter doch noch einmal ein Comeback? Wetter-Experte Dominik Jung gibt eine düstere Prognose für NRW und den Rest von Deutschland ab.

Wetter in NRW: Winter ade

Da braucht es kein großes Drumherumgerede mehr. Diplom-Meteorologe Dominik Jung bringt es auf den Punkt: Es sei „kein winterliches Wetter zu erwarten“. Keine Temperaturen unter null und auch kein Niederschlag in Form von Schnee zeichnet sich da in den kommenden Tagen ab.

Das letzte Januar-Wochenende wird trocken, sonnig und mild. Eine Schneedecke oder gar Dauerfrost werde es im Januar nicht mehr geben. Klar, der Monat ist ja auch schon fast rum. Aber auch für Februar macht der Experte keine Hoffnung.

Kein Schnee, keine Kälte

Während deutsche Winter-Fans noch auf ein Wunder hoffen, hätte man in Südeuropa auch gerne etwas Abkühlung. So wurden in Spanien zuletzt sogar knapp 30 Grad gemessen! Und selbst in Deutschland hat man es örtlich sogar auf an die 20 Grad geschafft. Und das im Januar!

Für den Meteorologen bleibt klar: „Der Winter fällt wohl weiter aus.“ Ein erneuter Wintereinbruch scheint von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. Selbst eine Rückkehr zu Temperaturen unter null Grad ist wohl kaum mehr drin.

Ein Blick voraus bis zum 10. Februar bringt nichts als Ernüchterung. Zwar könnte es Anfang Februar noch mal etwas nass werden, doch bei Plusgraden wird der Niederschlag höchstwahrscheinlich nur als Regen herunterkommen. Daneben sind aber auch trockenere Tage angesagt. Es wird mal milder, mal kühler, aber unter den Gefrierpunkt mag da nix mehr rutschen.

