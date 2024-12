Wetter in NRW: Experte hoffnungsvoll – „Könnte was werden“

Die neue Wetter-Prognose fürs Weihnachtsfest in NRW ist da! Und siehe da, die Einwohner können Augen machen. Auch Experten schließen es nicht mehr aus: Erleben wir in NRW in diesem Jahr wieder weiße Weihnachten?

Das letzte Mal ist bereits 14 Jahre her. Höchste Zeit also, findet auch Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“. Was die neuesten Prognosen dazu sagen, erfährst du hier.

Wetter in NRW: Weiße Weihnachten?

Der aktuelle 6er-Lauf vom GFS-Modell, dem amerikanischen Wetter-Modell, ist da. Doch was der für den Heiligen Abend voraussagt, dürfte den wenigsten gefallen. In NRW könnte es an diesem Tag unerwartet mild werden mit bis zu 13 Grad. „Das wollen wir gar nicht sehen!“, spricht der Meteorologe aus, was wohl alle Schnee-Freunde denken.

Auch die Ensemble-Prognose für Köln sieht im Hauptlauf eher warme Ausreißer. Das aktuelle Mittel liegt allerdings unter dem neuen Klimamittel. Das könnte ein „Hoffnungsschimmer“ für weiße Weihnachten sein. „Könnte was werden“, sagt der Experte. Auch das europäische Wetter-Modell ECMWF zeigt eine „kleine Abkühlphase“ vor dem 24. Dezember an. Womöglich kommt es aber auch ganz anders.

Wetter in NRW noch „unsicher“

Alle sechs Stunden kommt eine neue Prognose rein, klärt Jung auf. Da kann sich also noch viel ändern in den kommenden Tagen. Erst fünf bis vier Tagen vorher könnte man konkretere Aussagen über das Weihnachts-Wetter treffen. Bis dahin könne man auch genauso gut raten.

„Alles ist möglich“, meint der Meteorologe von „wetter.net„. „Mal tauchen kalte Berechnungen auf, dann wieder sehr milde Berechnungen.“ Doch seien dies lediglich „Momentaufnahmen“. Einzig ein am dritten Advent bevorstehender „Wärmeberg“ scheint da wahrscheinlicher. Danach weisen die Modelle erneut eine große Streuung nach oben und unten auf. Das Wetter an Heiligabend bleibt „unsicher“.