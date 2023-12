Wetter in NRW: Experte warnt – „Es wird gefährlich“

Beim Blick nach draußen könnte einem momentan so richtig die Weihnachtsstimmung flöten gehen. Das Wetter in NRW zeigt sich von seiner nassen und stürmischen Seite. Kein Winterwonderland mehr in Sicht.

Und nun warnen auch noch Wetter-Experten vor dem, was da noch auf NRW zukommen wird. Das Wetter packt jetzt alles aus. „Da wird einiges passieren“, sagt Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“.

Wetter in NRW: Die nächsten Tagen werden brenzlig

„Es wird gefährlich in der Woche vor Weihnachten“, warnt Jung und ergänzt noch „wahrscheinlich auch über die Feiertage hinweg“. Ein flächendeckender Sturm hängt über Deutschland und beschert selbst in tiefen Lagen schwere Sturmböen, in Gipfellagen sogar Orkanböen.

Vorsicht ist geboten! Es könnten Bäume umstürzen, weil das Erdreich so feucht und aufgelockert ist. Das könnte vor allem zum vorweihnachtlichen Reiseverkehr für Chaos auf Straßen und Bahnstrecken sorgen. Aber auch ein anderes Wetter-Phänomen bereitet Sorgen.

Weihnachten fällt dieses Jahr ins Wasser

Die Prognosen erwarten kräftigen Dauerregen bis Ende Dezember. Das könnte zu Weihnachten zu einem schweren Hochwasser führen. Bis zum 29. Dezember könnten da über 100 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Schon jetzt ist der Rheinpegel bedenklich hoch. In Duisburg sind deshalb bereits einige Zufahrten und Straßen gesperrt (DER WESTEN berichtet).

Um die Feiertage ist also alles mit dabei. Erst milde Temperaturen, dann Sturm, dann Dauerregen. Aber über den ersten und zweiten Feiertag könnte es dann kurzfristig noch mal kälter werden und vielleicht sogar schneien. Direkt danach wird es aber wieder wärmer. Weiße Weihnachten wird es wohl nicht geben.

